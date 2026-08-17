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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockey32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच

32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच

Hockey World Cup 2026, India vs England: आज हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी. टीम इंडिया के पास इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रचने का मौका होगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 12:44 PM (IST)
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हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 अगस्त से हुआ था, जहां टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा दिया था. फिलहाल ग्रुप डी में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर विराजमान है, जबकि इंग्लैंड टॉप पर मौजूद है. आज भारतीय हॉकी टीम के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा, क्योंकि वह लंबे अरसे से वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम को हरा नहीं सका है.

दरअसल हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की इंग्लैंड पर आखिरी जीत 1994 में आई थी. 32 साल हो चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया को इंग्लैंड पर किसी वर्ल्ड कप मैच में जीत नहीं मिल पाई है. 2023 विश्व कप मैच में उनका मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन वहां भी टीम इंडिया जीत से वंचित रह गई थी.

जीतकर आ रहे भारत और इंग्लैंड

2026 हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और इंग्लैंड ग्रुप डी में शामिल हैं. ग्रुप डी का यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. दोनों टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अपना-अपना पहला मैच जीता है. एक तरफ भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया था, दूसरी ओर इंग्लैंड ने पहले ही मैच में 4 बार की चैंपियन पाकिस्तान को 4-1 से रौंद डाला था.

ग्रुप डी की टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीम अगले चरण में प्रवेश करेंगी. फिलहाल इंग्लैंड पहले और भारत दूसरे स्थान पर है. पहला मैच हारने के बाद वेल्स तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान फिलहाल आखिरी स्थान पर है.

ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ने हमेशा से टीम इंडिया पर दबदबा बनाकर रखा है. करीब 2 साल पहले की बात है, जब पेरिस ओलंपिक्स में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से मात दी थी.

आखिरी भिड़ंत में क्या हुआ था?

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड की आखिरी बार टक्कर 2023 में हुई थी. उस समय भी भारत और इंग्लैंड को ग्रुप डी में रखा गया था. उस ग्रुप स्टेज के मैच में भारत और इंग्लैंड, एक भी गोल नहीं कर पाए थे और मुकाबला 0-0 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. इस बार टीम इंडिया 32 सालों से चले आ रहे जीत के सूखे का अंत करना चाहेगी.

भारत का वर्ल्ड कप स्क्वाड: हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित शशिकूमार (गोलकीपर), सूरज करकेरा, मनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, मंदीप सिंह, हार्दिक सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुमित वाल्मिकी, नीलकांत शर्मा, आदित्य लालागे, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, विवेक प्रसाद, सुखजीत सिंह, यशदीप सिवाच, संजय राणा, शिलानंद लाकड़ा, राजिंदर सिंह जूनियर

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
India Vs England Hockey World Cup Hockey World Cup 2026
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