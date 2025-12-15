हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'

प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, 'पार्टी मां के समान'

Sanjay Saraogi Bihar BJP State President: संजय सरावगी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 06:04 PM (IST)
बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी ने पार्टी के प्रति आभार जताया है. संजय सरावगी ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) की शाम पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम लोग पार्टी को मां के समान मानते हैं. कैसे सरकार से संगठन का समन्वय रहे, पार्टी कैसे और आगे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे. पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. 

एक सवाल के जवाब में संजय सरावगी ने मीडिया से कहा, "पार्टी हमेशा संदेश देती है… पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बूथ के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक कौन क्या काम करता है… एक-एक कार्यकर्ता पर पार्टी की निगाह रहती है. पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम देना है."

'ये बीजेपी में ही संभव, एक छोटा सा…'

संजय सरावगी ने कहा कि कल (रविवार) इतना बड़ा निर्णय हुआ. बिहार के लिए गौरव का दिन था. हमारे नेता नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है. मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है, हम लोग ईमानदारी से पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए प्रयास करेंगे.

मिथिला को भी काफी सम्मान मिला है. इस सवाल पर संजय सरावगी ने कहा, "पुनौरा धाम से लेकर मिथिला और मिथिला के मुख्यालय दरभंगा तक… छठी बार दरभंगा के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, और पार्टी ने इस दायित्व को सौंपा है… तो निश्चित रूप से इस दायित्व को ईमानदारीपूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे."

उधर संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगातार उन्हें बधाई मिल रही है. संजय सरावगी को बिहार भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "संजय सरावगी को पार्टी की कमान दी गई है. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. भाजपा बिहार में मजबूती के साथ संगठन का काम करेगी..."

Published at : 15 Dec 2025 05:40 PM (IST)
