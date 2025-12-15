जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन में पैर पसार रही है वैसे वैसे लोगों की लाइफस्टाइल पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है. खासकर आजकल होने वाली शादियां तो इवेंट और नई नई तकनीक की भैंट चढ़ गई हैं. शादी में पारंपरिक रस्में भले ही छूट जाएं लेकिन इवेंट वाला ड्रामा तो होता ही होता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की एंट्री कुछ इस तरह से हुई कि लोगों ने पूछ डाला कि भाई शादी हो रही है या युद्ध?

शादी हो रही है या युद्ध

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह के दौरान होने वाली दूल्हा दुल्हन की एंट्री दिखाई गई है. एंट्री के वक्त दूल्हा दुल्हन एक अजीब सी इवेंट ट्रेन में सवार है जो पटरी पर धीरे धीरे चल रही है. शादी के ही गार्डन में इस ट्रेन जैसे कंटेनर पर बैठकर एक दूसरे के सामने से आते दूल्हा दुल्हन ऐसे लग रहे हैं मानों दो राजा एक दूसरे से युद्ध करने आ रहे हों.

View this post on Instagram A post shared by युक्ति (@lil_dicey_ybz)

गन लेकर एक दूसरे की ओर बढ़े दूल्हा दुल्हन

सीन और मजेदार तब हो जाता है जब दूल्हा दुल्हन के हाथ में लोगों को फायर गन दिखती है. दूल्हा दुल्हन ने फायर गन को एक दम हीरो और विलेन वाले अंदाज में पकड़ा हुआ है और दोनों ऐसे लग रहे हैं मानों अभी एक दूसरे पर फायरिंग कर देंगे. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को lil_dicey_ybz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शादी अब मजाक बनकर रह गई है. एक और यूजर ने लिखा...शुरूआत में ये ठीक लगता था लेकिन अब मजाक बन चुका है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे के परिवार में डर का माहौल है.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा