बिहार BSSC Inter Level 2025: फीस जमा करने की डेडलाइन आज, 18 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइनल आवेदन

बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है. दरअसल आयोग ने साफ कर दिया है कि इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट आज है. ऐसे में जो उम्मीदवार आज फीस जमा कर देंगे वह 18 दिसंबर 2025 तक अपना फाइनल ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं.

23,175 पदों पर हो रही भर्ती

बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन इंटर लेवल भर्ती 2025 के तहत राज्य में कुल 23,175 पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती बिहार बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जरिए कराई जा रही है. वहीं आयोग ने आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की थी, ताकि जो उम्मीदवार पहले किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिल सके.

भर्ती के लिए योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. वहीं आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई है. इसके अलावा आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

बीएसएससी इंटर लेवल में कैसी होगी चयन प्रक्रिया?

बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी. वहीं परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और लास्ट में मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा. इस भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करानी होगी. आयोग के अनुसार फीस भरने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज रात 11:59 बजे तक पूरी करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवार 18 दिसंबर तक अपना फाइनल आवेदन सबमिट कर सकते हैं..

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को बीएसएससी की ऑफिशल वेबसाइट https://www.onlinebssc.com/25interlevela/. पर जाना होगा.

इसके बाद वहां इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अब जरूरी पर्सनल और एजुकेशनल क्वालीफिकेशन डिटेल भरनी होगी.

इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी.

सारी डिटेल्स जांचने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें.

