अकेले कर दिया टीम इंडिया का काम तमाम, अब ICC ने इस प्लेयर को दिया इनाम; शेफाली वर्मा को भी खास सम्मान
ICC Player of the Month: भारत में आकर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने का साइमन हार्मर को इनाम मिला है. आईसीसी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है.
भारत में आकर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने का साइमन हार्मर को इनाम मिला है. साइमन हार्मर वो गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 17 विकेट लिए थे. वो पूरी सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. आईसीसी ने उन्हें नवंबर महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है. वहीं नवंबर महीने के लिए भारत की शेफाली वर्मा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं.
महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट मैचों में भारतीय टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है. उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में 87 रनों की पारी खेलने के साथ-साथ 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.
साइमन हार्मर के नाम फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एक हजार से भी ज्यादा विकेट हैं. वो 2015 के बाद पहली बार टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे. भारत के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए और दूसरे टेस्ट में कुल 9 विकेट चटकाए थे. उन्होंने ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को हराकर प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता.
साइमन हार्मर ने प्लेयर ऑफ द मंथ बनने पर कहा, "नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बनना सम्मान की बात है. अपने देश के लिए खेलना सपना सच होने जैसा है और उसके साथ जो भी मिले, वह बोनस की तरह है. मैं इस अवॉर्ड को अपने साथियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को समर्पित करता हूं."
