हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म को खूब तारीफें मिल रही हैं. फिल्म को मिल रही सफलता को देख रणवीर सिंह भी इमोशनल हो गए हैं और अपने दिल की बात कही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 04:07 PM (IST)
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म ने धमाल मचा रखा है. इस फिल्म के हर कैरेक्टर पर दर्शक अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. अब हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है और दिल छू लेने वाली बात कही है.

लंबे वक्त से रणवीर सिंह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तलाश में थे. क्योंकि, 2023 में उनकी रिलीज हुई फिल्में 83, 'जयेशभाई जोरदार' और 'सर्कस' फ्लॉप साबित हुई थी. अब 7 साल के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

रणवीर ने पोस्ट में लिखी ये बात

'धुरंधर' की सफलता के बीच अब एक्टर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में लिखा है,'किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है,लेकिन फिलहाल नजर और सब्र.' रणवीर सिंह के इस पोस्ट को देख फैंस कयास लगा रहे हैं कि 'धुरंधर' को मिल रही सफलता से एक्टर बहुत खुश हैं.


धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होने पर इमोशनल हुए रणवीर सिंह, पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

रिलीज के पहले दिन से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. भारत नें इस फिल्म ने 10 दिनों के अंदर 350 करोड़ और दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस आंकड़े के साथ एक्टर ने अपनी ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

बता दें 'धुरंधर' के मीम्स, डायलॉग और गाने इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हैं. रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में दर्शक अक्षय खन्ना की एक्टिंक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त का कैरेक्टर भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

सारा अर्जुन को दर्शक कर रहे हैं प्यार

आदित्य धर ने इस फिल्म को लिया और डायरेक्ट किया है. बता दें 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी. रिलीज के 10 दिन बाद भी इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म में दर्शक सारा अर्जुन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं.

Published at : 15 Dec 2025 04:07 PM (IST)
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
भारत को कब डिलीवर होंगे 3 अपाचे हेलिकॉप्टर? सामने आ गई तारीख, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान!
भारत को कब डिलीवर होंगे 3 अपाचे हेलिकॉप्टर? सामने आ गई तारीख, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान!
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने सिनेमाघरों में पूरे किए 30 दिन, जानें-बजट का कितना फीसदी वसूल चुकी है फिल्म?
'दे दे प्यार दे 2' ने सिनेमाघरों में पूरे किए 30 दिन, जानें- कितना फीसदी निकाल लिया बजट?
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
Embed widget