रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म ने धमाल मचा रखा है. इस फिल्म के हर कैरेक्टर पर दर्शक अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. अब हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है और दिल छू लेने वाली बात कही है.

लंबे वक्त से रणवीर सिंह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तलाश में थे. क्योंकि, 2023 में उनकी रिलीज हुई फिल्में 83, 'जयेशभाई जोरदार' और 'सर्कस' फ्लॉप साबित हुई थी. अब 7 साल के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

रणवीर ने पोस्ट में लिखी ये बात

'धुरंधर' की सफलता के बीच अब एक्टर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में लिखा है,'किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है,लेकिन फिलहाल नजर और सब्र.' रणवीर सिंह के इस पोस्ट को देख फैंस कयास लगा रहे हैं कि 'धुरंधर' को मिल रही सफलता से एक्टर बहुत खुश हैं.





रिलीज के पहले दिन से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. भारत नें इस फिल्म ने 10 दिनों के अंदर 350 करोड़ और दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस आंकड़े के साथ एक्टर ने अपनी ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

बता दें 'धुरंधर' के मीम्स, डायलॉग और गाने इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हैं. रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में दर्शक अक्षय खन्ना की एक्टिंक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त का कैरेक्टर भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

सारा अर्जुन को दर्शक कर रहे हैं प्यार

आदित्य धर ने इस फिल्म को लिया और डायरेक्ट किया है. बता दें 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी. रिलीज के 10 दिन बाद भी इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म में दर्शक सारा अर्जुन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं.

