हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षारांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख

रांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख

यह सरप्राइज विजिट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समर्थन देने के लिए पीडब्ल्यू के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा थी. इसे भारी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ को कम करने के लिए तैयार किया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Mar 2026 07:44 PM (IST)
Preferred Sources

बोर्ड परीक्षाओं का समय छात्रों के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी. पढ़ाई का दबाव, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और भविष्य को लेकर चिंता अक्सर छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ा देती है. ऐसे समय में छात्रों को सही मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल मिलना बेहद जरूरी हो जाता है. इसी उद्देश्य से फिजिक्सवाला (पीडब्लू) की ओर से रांची में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों ने स्थानीय छात्रों से सीधे बातचीत कर परीक्षा के तनाव को कम करने और आगे की तैयारी के लिए उन्हें प्रेरित किया.

परीक्षा केंद्र के बाहर बच्चों का इंतजार कर रहे थे पीडब्ल्यू के शिक्षक

जैसे ही स्कूल की अंतिम घंटियां बजीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति हुई, रेंजर हाईस्कूल, कोकरडोली परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्रों की मुलाकात फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) के शिक्षकों, समृद्धि मैम (समृद्धि शर्मा) और अनुराग सर (अनुराग त्यागी) से हुई, जो परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर मौजूद थे. वे विद्यार्थियों का स्वागत करने और उनके साथ परीक्षा पूरी होने की खुशी साझा करने के लिए इंतजार कर रहे थे.

परीक्षा के बाद छात्रों से सीधा संवाद

पीडब्ल्यू के शिक्षकों ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे और परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्रों से संवाद किया गया. इस दौरान छात्रों से उनकी परीक्षा के अनुभवों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को यह महसूस कराना था कि परीक्षा जीवन की यात्रा का एक चरण है और इसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए.

पीडब्लू के शिक्षकों ने शेयर किया एक्सपीरियंस

इस विशेष संवाद कार्यक्रम में पीडब्लू के शीर्ष संकाय सदस्य रितिक मिश्रा और समृद्धि शर्मा विशेष रूप से रांची पहुंचे. दोनों शिक्षकों ने छात्रों से मुलाकात कर अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए और पढ़ाई के दौरान आने वाले दबाव को संतुलित मानसिकता के साथ संभालने के बारे में मार्गदर्शन दिया. उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ किसी भी शैक्षणिक चुनौती का सामना किया जा सकता है.

खुले मंच पर छात्रों को मिला अपनी बात रखने का मौका

कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसे केवल एकतरफा संबोधन तक सीमित नहीं रखा गया. इसे एक खुला मंच बनाया गया, जहां छात्र अपने विचार साझा कर सके और परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर खुलकर चर्चा कर सके. छात्रों ने पढ़ाई के दबाव, परीक्षा की तैयारी और भविष्य की पढ़ाई से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका शिक्षकों ने विस्तार से जवाब दिया.

परीक्षा के तनाव से निपटने पर विशेष जोर

संवाद के दौरान यह भी बताया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के समय कई छात्र मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं. कई बार अभिभावकों की अपेक्षाएं और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा इस तनाव को और बढ़ा देती है. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें और पढ़ाई को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएं.

यह भी पढ़ें: ट्रक चालक की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, तीन बार हुई फेल लेकिन फिर रच दिया इतिहास 

पीडब्ल्यू कर रहा निरंतर प्रयास

यह सरप्राइज विजिट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समर्थन देने के लिए पीडब्ल्यू के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा थी. इसे विशेष रूप से परीक्षा के उस भारी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ को कम करने के लिए तैयार किया गया था, जो अक्सर विद्यार्थियों को घेर लेता है. माता-पिता की अत्यधिक अपेक्षाओं और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव के कारण छात्रों को तनावग्रस्त कर देता है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा मौका लाया IDBI बैंक, 1300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Education PW Teacher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
रांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख
रांची में पीडब्लू का छात्र संवाद कार्यक्रम, बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दी सकारात्मक सोच की सीख
शिक्षा
ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा मौका लाया IDBI बैंक, 1300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी
ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा मौका लाया IDBI बैंक, 1300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी
शिक्षा
ट्रक चालक की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, तीन बार हुई फेल लेकिन फिर रच दिया इतिहास 
ट्रक चालक की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, तीन बार हुई फेल लेकिन फिर रच दिया इतिहास 
शिक्षा
बंद होने वाली है अग्निवीर वायु भर्ती की एप्लीकेशन विंडो, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बंद होने वाली है अग्निवीर वायु भर्ती की एप्लीकेशन विंडो, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
विश्व
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
बॉलीवुड
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? नए प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Embed widget