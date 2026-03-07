बोर्ड परीक्षाओं का समय छात्रों के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी. पढ़ाई का दबाव, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और भविष्य को लेकर चिंता अक्सर छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ा देती है. ऐसे समय में छात्रों को सही मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल मिलना बेहद जरूरी हो जाता है. इसी उद्देश्य से फिजिक्सवाला (पीडब्लू) की ओर से रांची में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों ने स्थानीय छात्रों से सीधे बातचीत कर परीक्षा के तनाव को कम करने और आगे की तैयारी के लिए उन्हें प्रेरित किया.

परीक्षा केंद्र के बाहर बच्चों का इंतजार कर रहे थे पीडब्ल्यू के शिक्षक

जैसे ही स्कूल की अंतिम घंटियां बजीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति हुई, रेंजर हाईस्कूल, कोकरडोली परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्रों की मुलाकात फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) के शिक्षकों, समृद्धि मैम (समृद्धि शर्मा) और अनुराग सर (अनुराग त्यागी) से हुई, जो परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर मौजूद थे. वे विद्यार्थियों का स्वागत करने और उनके साथ परीक्षा पूरी होने की खुशी साझा करने के लिए इंतजार कर रहे थे.

परीक्षा के बाद छात्रों से सीधा संवाद

पीडब्ल्यू के शिक्षकों ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे और परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्रों से संवाद किया गया. इस दौरान छात्रों से उनकी परीक्षा के अनुभवों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को यह महसूस कराना था कि परीक्षा जीवन की यात्रा का एक चरण है और इसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए.

पीडब्लू के शिक्षकों ने शेयर किया एक्सपीरियंस

इस विशेष संवाद कार्यक्रम में पीडब्लू के शीर्ष संकाय सदस्य रितिक मिश्रा और समृद्धि शर्मा विशेष रूप से रांची पहुंचे. दोनों शिक्षकों ने छात्रों से मुलाकात कर अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए और पढ़ाई के दौरान आने वाले दबाव को संतुलित मानसिकता के साथ संभालने के बारे में मार्गदर्शन दिया. उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ किसी भी शैक्षणिक चुनौती का सामना किया जा सकता है.

खुले मंच पर छात्रों को मिला अपनी बात रखने का मौका

कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसे केवल एकतरफा संबोधन तक सीमित नहीं रखा गया. इसे एक खुला मंच बनाया गया, जहां छात्र अपने विचार साझा कर सके और परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर खुलकर चर्चा कर सके. छात्रों ने पढ़ाई के दबाव, परीक्षा की तैयारी और भविष्य की पढ़ाई से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका शिक्षकों ने विस्तार से जवाब दिया.

परीक्षा के तनाव से निपटने पर विशेष जोर

संवाद के दौरान यह भी बताया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के समय कई छात्र मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं. कई बार अभिभावकों की अपेक्षाएं और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा इस तनाव को और बढ़ा देती है. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें और पढ़ाई को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएं.

पीडब्ल्यू कर रहा निरंतर प्रयास

यह सरप्राइज विजिट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समर्थन देने के लिए पीडब्ल्यू के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा थी. इसे विशेष रूप से परीक्षा के उस भारी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ को कम करने के लिए तैयार किया गया था, जो अक्सर विद्यार्थियों को घेर लेता है. माता-पिता की अत्यधिक अपेक्षाओं और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव के कारण छात्रों को तनावग्रस्त कर देता है.

