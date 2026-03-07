'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी

Rabri Devi On Nitish Kumar: आरजेडी नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश कर रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की खबरों के बाद बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है. पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश कर रही है. पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए और सीएम पद पर बने रहना चाहिए.

आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा, ''बीजेपी, नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भगा रही है. नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उन्हें बिहार नहीं छोड़ना चाहिए.'' 

5 मार्च को नीतीश कुमार ने दाखिल किया था नामांकन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (05 मार्च) को गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे थे. सीएम ने नामांकन से पहले राज्यसभा में जाने की इच्छा जताते हुए घोषणा की थी. 

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाते हुए कहा, "चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, धनतंत्र की, मशीनतंत्र की जीत हुई है. नीतीश कुमार ने कहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं. हम शुरुआत से इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देंगे. आज वो बात सच हुई है. जनआकांक्षाएं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं.''

राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव

बहरहाल विपक्षी पार्टियों का आरोप है नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह घटनाक्रम बिहार में लीडरशिप स्ट्रक्चर को बदलने के लिए बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में NDA के पास 202 विधायकों का बहुमत है. हालांकि सभी पांच सीट जीतने के लिए उसे तीन और वोटों की जरूरत है. 

Published at : 07 Mar 2026 08:04 PM (IST)
Rabri Devi Nitish Kumar BIHAR NEWS
