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Pakistan Debt: पाकिस्तान पर कितना है अमेरिका का कर्ज, जानें कितने डॉलर ले चुका है उधार?
Pakistan Debt: अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी कर्ज दिया हुआ है. आइए जानते हैं कितनी बड़ी है यह अमाउंट.
Pakistan Debt: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय शांति वार्ता चल रही है. पाकिस्तान एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में आ चुका है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर अमेरिका का कितना कर्ज है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 12 Apr 2026 08:17 AM (IST)
Tags :Pakistan Debt External Debt Us Loans
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