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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Debt: पाकिस्तान पर कितना है अमेरिका का कर्ज, जानें कितने डॉलर ले चुका है उधार?

Pakistan Debt: पाकिस्तान पर कितना है अमेरिका का कर्ज, जानें कितने डॉलर ले चुका है उधार?

Pakistan Debt: अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी कर्ज दिया हुआ है. आइए जानते हैं कितनी बड़ी है यह अमाउंट.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Apr 2026 08:17 AM (IST)
Pakistan Debt: अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी कर्ज दिया हुआ है. आइए जानते हैं कितनी बड़ी है यह अमाउंट.

Pakistan Debt: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय शांति वार्ता चल रही है. पाकिस्तान एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में आ चुका है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर अमेरिका का कितना कर्ज है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रत्यक्ष द्विपक्षीय कर्ज उसके कुल बाहरी कर्ज की तुलना में कम है. हालांकि अनुमान बताते हैं कि अमेरिकी ऋण और वित्तीय प्रणाली से जुड़ी देनदारियां 70 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हैं.
पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रत्यक्ष द्विपक्षीय कर्ज उसके कुल बाहरी कर्ज की तुलना में कम है. हालांकि अनुमान बताते हैं कि अमेरिकी ऋण और वित्तीय प्रणाली से जुड़ी देनदारियां 70 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हैं.
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अमेरिका पेरिस क्लब का हिस्सा है. यह विकसित देशों का एक ऐसा समूह है जो वित्तीय संकट में फंसे देशों को कर्ज देता है. पाकिस्तान पर इस समूह का सामूहिक रूप से लगभग 7.54 बिलियन डॉलर का कर्ज है.
अमेरिका पेरिस क्लब का हिस्सा है. यह विकसित देशों का एक ऐसा समूह है जो वित्तीय संकट में फंसे देशों को कर्ज देता है. पाकिस्तान पर इस समूह का सामूहिक रूप से लगभग 7.54 बिलियन डॉलर का कर्ज है.
Published at : 12 Apr 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Pakistan Debt External Debt Us Loans

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प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
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