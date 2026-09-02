Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजटोटलाइजर से कैसे बदलेगी EVM वोटों की गिनती, पुराने सिस्टम से कितना अलग?

टोटलाइजर से कैसे बदलेगी EVM वोटों की गिनती, पुराने सिस्टम से कितना अलग?

टोटलाइजर तकनीक ईवीएम के बूथवार आंकड़ों को छिपाकर मतदाताओं की पहचान सुरक्षित रखने का एक साधन है. आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Sep 2026 09:40 PM (IST)
टोटलाइजर तकनीक ईवीएम के बूथवार आंकड़ों को छिपाकर मतदाताओं की पहचान सुरक्षित रखने का एक साधन है. आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें.

टोटलाइजर मशीन

1/8
मौजूदा व्यवस्था में चुनाव संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को बाहर निकाला जाता है. मतगणना केंद्र पर प्रत्येक ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को बारी-बारी से खोला जाता है. इसके बाद उस विशेष बूथ पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, यह आंकड़ा अलग से दर्ज किया जाता है.
मौजूदा व्यवस्था में चुनाव संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को बाहर निकाला जाता है. मतगणना केंद्र पर प्रत्येक ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को बारी-बारी से खोला जाता है. इसके बाद उस विशेष बूथ पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, यह आंकड़ा अलग से दर्ज किया जाता है.
2/8
निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की मशीनों को इसी तरह एक-एक करके गिना जाता है और अंत में सभी वोटों को जोड़कर विजेता की घोषणा होती है. इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी यह है कि किस क्षेत्र या बूथ के लोगों ने किस उम्मीदवार को वोट दिया, इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक हो जाती है.
निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की मशीनों को इसी तरह एक-एक करके गिना जाता है और अंत में सभी वोटों को जोड़कर विजेता की घोषणा होती है. इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी यह है कि किस क्षेत्र या बूथ के लोगों ने किस उम्मीदवार को वोट दिया, इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक हो जाती है.
3/8
टोटलाइजर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कई ईवीएम मशीनों के डेटा को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है. चुनाव आयोग द्वारा साल 2016 में दिए गए चुनावी सुधार प्रस्तावों के मुताबिक, यह मशीन केबल के माध्यम से ईवीएम से जुड़ती है.
टोटलाइजर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कई ईवीएम मशीनों के डेटा को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है. चुनाव आयोग द्वारा साल 2016 में दिए गए चुनावी सुधार प्रस्तावों के मुताबिक, यह मशीन केबल के माध्यम से ईवीएम से जुड़ती है.
4/8
यह एक समय में 14 ईवीएम मशीनों को आपस में जोड़कर सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों का समेकित परिणाम दिखाती है. इस व्यवस्था से यह तो पता चल जाएगा कि उन 14 बूथों के समूह में किस प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, लेकिन यह कभी उजागर नहीं होगा कि किसी एक निश्चित बूथ से उसे कितने वोट मिले थे.
यह एक समय में 14 ईवीएम मशीनों को आपस में जोड़कर सभी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों का समेकित परिणाम दिखाती है. इस व्यवस्था से यह तो पता चल जाएगा कि उन 14 बूथों के समूह में किस प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, लेकिन यह कभी उजागर नहीं होगा कि किसी एक निश्चित बूथ से उसे कितने वोट मिले थे.
5/8
टोटलाइजर कोई नई खोज नहीं है, इसे साल 2007 में ही तैयार कर लिया गया था और इसका सफल प्रदर्शन चुनाव आयोग के सामने किया गया था. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) जैसी सरकारी कंपनियों ने इस तकनीक को विकसित किया था.
टोटलाइजर कोई नई खोज नहीं है, इसे साल 2007 में ही तैयार कर लिया गया था और इसका सफल प्रदर्शन चुनाव आयोग के सामने किया गया था. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) जैसी सरकारी कंपनियों ने इस तकनीक को विकसित किया था.
6/8
विधि आयोग ने भी अपने सुझावों में इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी. चुनाव आयोग भी पहले इसके पक्ष में था, लेकिन मंत्रियों के एक समूह द्वारा असहमति जताए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका.
विधि आयोग ने भी अपने सुझावों में इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी. चुनाव आयोग भी पहले इसके पक्ष में था, लेकिन मंत्रियों के एक समूह द्वारा असहमति जताए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका.
7/8
कागजी मतपत्रों (बैलेट पेपर) के दौर में मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद था. चुनाव नियमावली के नियम 59A के तहत, यदि चुनाव आयोग को लगता था कि किसी क्षेत्र में नतीजों के बाद हिंसा या मतदाताओं को धमकाने की आशंका है, तो वहां के सभी मतपत्रों को एक बड़े ड्रम में आपस में मिला दिया जाता था.
कागजी मतपत्रों (बैलेट पेपर) के दौर में मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद था. चुनाव नियमावली के नियम 59A के तहत, यदि चुनाव आयोग को लगता था कि किसी क्षेत्र में नतीजों के बाद हिंसा या मतदाताओं को धमकाने की आशंका है, तो वहां के सभी मतपत्रों को एक बड़े ड्रम में आपस में मिला दिया जाता था.
8/8
इसके बाद गिनती शुरू होती थी, जिससे बूथवार रुझान छिपा रहता था. ईवीएम आने के बाद मशीन-दर-मशीन अलग गिनती होने से यह सुरक्षा चक्र खत्म हो गया. टोटलाइजर के विरोध में सबसे प्रमुख तर्क पारदर्शिता और वोटों के सत्यापन से जुड़ा है. वर्तमान प्रक्रिया में मतदान समाप्त होने पर पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17C पार्ट-1 दिया जाता है, जिसमें पड़े कुल वोटों का ब्योरा होता है. गिनती के दिन फॉर्म 17C पार्ट-2 भरकर ईवीएम से निकले मतों का मिलान किया जाता है. यदि 14 मशीनों के वोट एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, तो एजेंटों के लिए अपने-अपने बूथ के वोटों का सटीक मिलान करना और गड़बड़ी की पहचान करना कठिन हो जाएगा.
इसके बाद गिनती शुरू होती थी, जिससे बूथवार रुझान छिपा रहता था. ईवीएम आने के बाद मशीन-दर-मशीन अलग गिनती होने से यह सुरक्षा चक्र खत्म हो गया. टोटलाइजर के विरोध में सबसे प्रमुख तर्क पारदर्शिता और वोटों के सत्यापन से जुड़ा है. वर्तमान प्रक्रिया में मतदान समाप्त होने पर पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17C पार्ट-1 दिया जाता है, जिसमें पड़े कुल वोटों का ब्योरा होता है. गिनती के दिन फॉर्म 17C पार्ट-2 भरकर ईवीएम से निकले मतों का मिलान किया जाता है. यदि 14 मशीनों के वोट एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, तो एजेंटों के लिए अपने-अपने बूथ के वोटों का सटीक मिलान करना और गड़बड़ी की पहचान करना कठिन हो जाएगा.
Published at : 02 Sep 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
EVM Totalizer Machine

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
एयरफोर्स में क्या जिम्मेदारी संभालते थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, कितना बड़ा यह पद?
एयरफोर्स में क्या जिम्मेदारी संभालते थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, कितना बड़ा यह पद?
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर के पहले CEO, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर के पहले CEO, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
बाढ़ में बहकर आए बैंक के खजाने को लूटने पर कितनी होगी सजा? जान लें नियम
बाढ़ में बहकर आए बैंक के खजाने को लूटने पर कितनी होगी सजा? जान लें नियम
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनीष खेमका
मनीष खेमका
कठोरता और कोमलता की दो धाराओं का नाम योगी आदित्यनाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने कहा शूट...', रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी
'मैंने कहा शूट...', रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी
जम्मू और कश्मीर
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
क्रिकेट
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget