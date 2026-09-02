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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका

England Squad for 3rd Test Against Pakistan: इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान किया है. इंग्लिश टीम में कुछ बदलाव हुए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Sep 2026 09:27 PM (IST)
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इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. तीन मैचों की सीरीज इंग्लैंड पहले ही अपने नाम कर चुका है. इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इंग्लैंड ने पहला टेस्ट पारी और 103 रनों से जीता था. इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 194 रनों से जीत दर्ज की. अब इंग्लिश टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप देना चाहेगी. 

तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं. 15 सदस्यीय टीम में एसेक्स के सैम कुक और हैम्पशायर के सॉनी बेकर शामिल हैं. ऐसे में इंग्लैंड इन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है. वहीं इंग्लैंड ने डरहम के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को टीम से बाहर कर दिया है. दरअसल, 31 साल के ब्रायडन कार्स अभी भी डर्बीशायर पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जो कहती है कि वे हमले के आरोपों की जांच कर रहे हैं.

ब्रायडन कार्स की जगह पर ही हैम्पशायर के सॉनी बेकर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट के लिए एक नई टीम का एलान किया था. उन्होंने अपने 7 खिलाड़ी बदले हैं. इसके अलावा हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी घर भेज दिया गया है.

पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम

जो रूट (यॉर्कशायर – कप्तान)
जोफ्रा आर्चर (ससेक्स)
गस एटकिंसन (सरे)
सॉनी बेकर (हैम्पशायर)
शोएब बशीर (डर्बीशायर)
हैरी ब्रूक (यॉर्कशायर)
सैम ​​कुक (एसेक्स)
जॉर्डन कॉक्स (एसेक्स)
बेन डकेट (नॉटिंघमशायर)
एमिलियो गे (डरहम)
डैन लॉरेंस (सरे)
ओली पोप (सरे)
ओली रॉबिन्सन (ससेक्स)
जेमी स्मिथ (सरे)
जोश टोंग (नॉटिंघमशायर)

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Sep 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Joe Root England Vs Pakistan ENG Vs PAK 3rd Test
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