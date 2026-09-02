कचरे से कैसे बनती है बिजली, इस पर कितना आता है खर्च?

जलने से कचरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता. इस प्रक्रिया के बाद राख बचती है. इससे धातुएं निकाली जा सकती हैं. इसकी बनावट और लागू मानकों के आधार पर बची हुई सामग्री का इस्तेमाल सीमेंट या फिर ईट जैसे उत्पादों में किया जा सकता है. भट्टी से निकलने वाली गैस भी बाहर छोड़े जाने से पहले प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम से गुजरती है.