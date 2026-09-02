'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला

बैन संगठन JKLF के प्रमुख और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को तलाक देकर शादी खत्म करने का फैसला किया है. यासीन मलिक ने जम्मू की TADA/POTA अदालत में 25 पन्नों का एक बेहद निजी हलफनामा दायर किया है. इसमें उन्होंने अपने इस फैसले की वजहों का खुलासा किया है. वहीं बेटी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर मेरे पिता ने मेरी मां को तलाक दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी.

मुशाल को विधवा की तरह जीने नहीं दूंगा- यासीन मलिक

यासीन मलिक ने बताया कि पिछले 8 साल से उनकी अपनी पत्नी से न तो आमने-सामने मुलाकात हुई है, न फोन पर बात हुई है और न ही उन्होंने वीडियो कॉल पर एक-दूसरे को देखा है. उन्हें विधवा की तरह जीने नहीं दूंगा".

'पत्नी को शादी के बंधन से आजाद करना चाहता हूं'

भविष्य की अनिश्चितता और खुद पर चल रहे गंभीर अदालती मामलों (जैसे 1990 का सरला भट्ट हत्याकांड) को देखते हुए यासीन मलिक ने लिखा कि वह नहीं चाहते हैं कि मुशाल अनिश्चितता में रहें या आने वाले समय में एक विधवा की तरह जिंदगी बिताएं. वह अपनी पत्नी को इस शादी के बंधन से आजाद करना चाहते हैं. यासीन मलिक की ओर से यह हलफनामा उनकी पत्नी मुशाल, मां और उनकी 13 वर्षीय बेटी रजिया सुल्ताना के लिए एक संदेश के रूप में लिखा गया है.

मेरी मां को तलाक दिया तो मैं जान दे दूंगी- रजिया सुल्ताना

यासीन मलिक के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में रह रही उनकी बेटी रजिया सुल्ताना ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है. रजिया ने अपने पिता के इस फैसले पर बेहद तीखी और भावुक प्रतिक्रिया दी है. उसने कहा, ''अगर मेरे पिता (अब्बू) ने मेरी मां को सच में तलाक दिया, तो मैं अपनी जान दे दूंगी.''

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