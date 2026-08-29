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क्या रम में भी पड़ती है चीनी, दाम बढ़ने से ये भी हो जाएगी महंगी?
Sugar Price Hike: चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर क्या रम की कीमत पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Sugar Price Hike: भारत में चीनी के दामों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है. आपको बता दें कि रम का संबंध भी अक्सर गन्ने से जोड़ा जाता है. इस वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या इससे रम भी महंगी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :SUGAR PRICE HIKE Rum Price Rum Sugar
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