क्या रम में भी पड़ती है चीनी, दाम बढ़ने से ये भी हो जाएगी महंगी?

कुछ फ्लेवर्ड रम और रम आधारित लिकर में मीठा स्वाद लाने के लिए थोड़ी मात्रा में चीनी, स्वीटनर या फिर फलों के अर्क मिलाए जाते हैं. यह उत्पाद पारंपरिक रम से अलग होते हैं‌ और आमतौर पर उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं जो फ्लेवर्ड या फिर मीठी ड्रिंक पसंद करते हैं.