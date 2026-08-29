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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या रम में भी पड़ती है चीनी, दाम बढ़ने से ये भी हो जाएगी महंगी?

क्या रम में भी पड़ती है चीनी, दाम बढ़ने से ये भी हो जाएगी महंगी?

Sugar Price Hike: चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर क्या रम की कीमत पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Sugar Price Hike: चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर क्या रम की कीमत पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Sugar Price Hike: भारत में चीनी के दामों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है. आपको बता दें कि रम का संबंध भी अक्सर गन्ने से जोड़ा जाता है. इस वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या इससे रम भी महंगी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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पारंपरिक रम गन्ने के रस या फिर शीर के फर्मेंटेशन और डिस्टलेशन से बनाई जाती है. फर्मेंटेशन प्रक्रिया मौजूद शर्करा को अल्कोहल में बदल देती है. इस वजह से असली आम रम में अलग से चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती.
पारंपरिक रम गन्ने के रस या फिर शीर के फर्मेंटेशन और डिस्टलेशन से बनाई जाती है. फर्मेंटेशन प्रक्रिया मौजूद शर्करा को अल्कोहल में बदल देती है. इस वजह से असली आम रम में अलग से चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती.
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कुछ फ्लेवर्ड रम और रम आधारित लिकर में मीठा स्वाद लाने के लिए थोड़ी मात्रा में चीनी, स्वीटनर या फिर फलों के अर्क मिलाए जाते हैं. यह उत्पाद पारंपरिक रम से अलग होते हैं‌ और आमतौर पर उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं जो फ्लेवर्ड या फिर मीठी ड्रिंक पसंद करते हैं.
कुछ फ्लेवर्ड रम और रम आधारित लिकर में मीठा स्वाद लाने के लिए थोड़ी मात्रा में चीनी, स्वीटनर या फिर फलों के अर्क मिलाए जाते हैं. यह उत्पाद पारंपरिक रम से अलग होते हैं‌ और आमतौर पर उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं जो फ्लेवर्ड या फिर मीठी ड्रिंक पसंद करते हैं.
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भले ही फ्लेवर्ड रम में चीनी मिलाई जाए लेकिन निर्माण, पैकेजिंग, वितरण और टैक्स की कुल लागत की तुलना में इसकी मात्रा काफी कम होती है. इस वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का अंतिम उत्पादन लागत पर काफी कम प्रभाव पड़ता है.
भले ही फ्लेवर्ड रम में चीनी मिलाई जाए लेकिन निर्माण, पैकेजिंग, वितरण और टैक्स की कुल लागत की तुलना में इसकी मात्रा काफी कम होती है. इस वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का अंतिम उत्पादन लागत पर काफी कम प्रभाव पड़ता है.
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कई राज्यों में खुदरा चीनी की कीमत लगभग ₹55 से ₹70 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. हालांकि सिर्फ इस बढ़ोतरी से रम को बनाने की लागत में वृद्धि होने की संभावना नहीं है.
कई राज्यों में खुदरा चीनी की कीमत लगभग ₹55 से ₹70 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. हालांकि सिर्फ इस बढ़ोतरी से रम को बनाने की लागत में वृद्धि होने की संभावना नहीं है.
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कई रोजमर्रा के उत्पादों के उलट शराब की कीमतें राज्य की आबकारी ड्यूटी, टैक्स और सरकारी मूल्य निर्धारण नीति से काफी प्रभावित होती हैं. इस वजह से उपभोक्ताओं को रम की कीमतों में वृद्धि तब देखने को मिल सकती है जब राज्य सरकार टैक्स या फिर आबकारी दरों में बदलाव करती है.
कई रोजमर्रा के उत्पादों के उलट शराब की कीमतें राज्य की आबकारी ड्यूटी, टैक्स और सरकारी मूल्य निर्धारण नीति से काफी प्रभावित होती हैं. इस वजह से उपभोक्ताओं को रम की कीमतों में वृद्धि तब देखने को मिल सकती है जब राज्य सरकार टैक्स या फिर आबकारी दरों में बदलाव करती है.
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गन्ने का शीरा कई प्रकार की रम बनाने के लिए एक जरूरी कच्चा माल है. यह चीनी उद्योग का एक उप उत्पाद है और अल्कोहल बनाने के लिए जरूरी फर्मेंटेशन योग्य शर्करा देता है. इसका मतलब है कि रम उत्पादन का अर्थशास्त्र सीधे तौर पर टेबल शुगर की खुदरा कीमत से नहीं जुड़ा.
गन्ने का शीरा कई प्रकार की रम बनाने के लिए एक जरूरी कच्चा माल है. यह चीनी उद्योग का एक उप उत्पाद है और अल्कोहल बनाने के लिए जरूरी फर्मेंटेशन योग्य शर्करा देता है. इसका मतलब है कि रम उत्पादन का अर्थशास्त्र सीधे तौर पर टेबल शुगर की खुदरा कीमत से नहीं जुड़ा.
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सरकार और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में चीनी की कोई भी कमी नहीं है. जमाखोरी को रोकने और कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट को तय किया गया है.
सरकार और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में चीनी की कोई भी कमी नहीं है. जमाखोरी को रोकने और कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट को तय किया गया है.
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सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है. इससे देश में चीनी की उपलब्धता बेहतर होने और कीमत पर दबाव कम होने की उम्मीद है.
सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है. इससे देश में चीनी की उपलब्धता बेहतर होने और कीमत पर दबाव कम होने की उम्मीद है.
Published at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
SUGAR PRICE HIKE Rum Price Rum Sugar

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