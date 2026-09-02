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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलकश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग

कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग

भारत गौरव ट्रेन रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमार, तिरुपति और मारकपुर की यात्रा कराएगी. यह पूरा टूर पैकेज 12 दिन और 13 रातों का होगा. रेलवे की ओर से यात्रियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Sep 2026 03:57 PM (IST)
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अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए 'फुल टूर पैकेज' लेकर आया है. दरअसल, भारतीय रेल उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन चल रही है. यह ट्रेन उत्तर भारत के श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत में कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी.

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक हर्षदीप ने बताया कि कि जम्मू रेल मंडल ने यह विशेष ट्रेन शुरू की है. यह ट्रेन 14 नवंबर से चलेगी और 26 नवंबर को वापस जम्मू पहुंचेगी.

पांच धार्मिक स्थलों को कवर करेगी ट्रेन 

भारतीय रेलवे इस ट्रेन से पांच धार्मिक स्थल कवर करने जा रहा है. इसमें रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमार, तिरुपति और मारकपुर शामिल हैं. यह ट्रेन 12 रातें और 13 दिन में इस पूरे रूट को कवर करेगी. इस ट्रेन में जो यात्री अपनी बुकिंग कराएंगे वह रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में विभिन्न पर्यटक स्थल, तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और मार्करपुर में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहली बार उड़ने वालों के लिए गाइड

तीन कैटिगिरी में होगी बुकिंग 

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन में तीन कैटिगरीज में लोग बुकिंग कर सकते हैं. सेकंड एसी क्लास को कंफर्ट का नाम दिया गया है जिसका किराया 56830 रूपये है. इसके साथ ही थर्ड एसी को स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिसका किराया 42605 रुपए है. वहीं, इकोनामिक क्लास का किराया 26895 रुपए रखा गया है.  

किराए में खाने से लेकर होटल बुकिंग तक 

जम्मू रेल मंडल की ओर से चलाई जा रही इस ट्रेन में सभी यात्रियों को कन्फर्म ट्रेन टिकट के साथ-साथ ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड नाश्ता और दो वक्त का खाना उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही होटल बुकिंग और साइटसीइंग भी शामिल हैं. रेलवे अधिकारी हर्षदीप ने बताया कि अगर कोई आम यात्री इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल रेलवे की टिकट बुकिंग है. इसके साथ ही फिर हर रेलवे स्टेशन पर कनेक्टिंग रेल पकड़ना और फिर हर जगह पर अपना होटल और गाड़ी का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में यह टूर पैकेज यात्रियों को सुविधा के साथ पूरा पैकेज उपलब्ध कराता है. 

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Published at : 02 Sep 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे IRCTC Tour Packages Bharat Gaurav Train
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