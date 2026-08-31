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उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
ताशकंद में पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओलिय दाराजाली दोस्तलिक से सम्मानित किया गया. चलिए जानें कि इस देश में कितने फीसदी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग रहते हैं.
भारत और मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों में 30 अगस्त 2026 को एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया. ताशकंद में आयोजित एक विशेष समारोह में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ओलिय दाराजाली दोस्तलिक' से नवाजा. इस देश में हिंदू आबादी भी रहती है, चलिए जानें कि जिस देश में पीएम को सर्वोच्च सम्मान मिला वहां कितने हिंदू रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 06:24 PM (IST)
Tags :PM Modi Uzbekistan Visit
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion