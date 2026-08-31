उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?

यदि भारतीय मूल के लोगों और हिंदू समुदाय के आंकड़ों पर नजर डालें, तो विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट्स और अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 20,000 हिंदू निवास करते हैं. इनमें से अधिकांश लोग ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे प्रमुख व्यावसायिक शहरों में रहते हैं, जो व्यापार, शिक्षा, और भारतीय कॉरपोरेट गतिविधियों के सिलसिले में वहां बसे हुए हैं.