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छोटे प्लॉट पर कैसे बनाएं लग्जरी फार्म हाउस, कितना आएगा खर्च?

Luxury Farmhouse Cost: एक छोटे से प्लॉट पर फार्म हाउस बनाना ज्यादा महंगा नहीं होगा. आइए जानते हैं इसमें कितनी लागत आएगी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Luxury Farmhouse Cost: एक छोटे से प्लॉट पर फार्म हाउस बनाना ज्यादा महंगा नहीं होगा. आइए जानते हैं इसमें कितनी लागत आएगी.

Luxury Farmhouse Cost: लग्जरी फार्म हाउस के लिए अब काफी ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती. स्मार्ट स्पेस प्लानिंग, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन और सोच समझ कर चुनी गई प्रीमियम सुविधा के साथ 100 से 300 स्क्वायर यार्ड के छोटे प्लॉट को भी एक स्टाइलिश मिनी फार्म हाउस में बदला जा सकता है. ओपन प्लान इंटीरियर और बड़ी कांच की खिड़कियों से लेकर रूफटॉप लाउंज, प्लंज पूल और वर्टिकल गार्डन तक सही डिजाइन एक छोटी प्रॉपर्टी को भी बड़ा और शानदार दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फार्म हाउस को बनाने में कितना खर्चा आ सकता है.

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जब जमीन कम हो तो हर स्क्वायर फीट का सही इस्तेमाल होना चाहिए. ओपन लेआउट, वर्टिकल प्लानिंग और मल्टी फंक्शनल स्पेस से बिना अतिरिक्त जमीन के एक छोटे फार्म हाउस को भी काफी बड़ा दिखाया जा सकता है.
जब जमीन कम हो तो हर स्क्वायर फीट का सही इस्तेमाल होना चाहिए. ओपन लेआउट, वर्टिकल प्लानिंग और मल्टी फंक्शनल स्पेस से बिना अतिरिक्त जमीन के एक छोटे फार्म हाउस को भी काफी बड़ा दिखाया जा सकता है.
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कुल कंस्ट्रक्शन लागत मटीरियल की क्वालिटी, स्ट्रक्चरल काम और चुनी गई लग्जरी सुविधा पर निर्भर करता है. A ग्रेड कांक्रीट फार्म हाउस के लिए, अनुमानित लागत आमतौर पर ₹2500 से ₹4000 प्रति स्क्वायर फीट के बीच होती है.
कुल कंस्ट्रक्शन लागत मटीरियल की क्वालिटी, स्ट्रक्चरल काम और चुनी गई लग्जरी सुविधा पर निर्भर करता है. A ग्रेड कांक्रीट फार्म हाउस के लिए, अनुमानित लागत आमतौर पर ₹2500 से ₹4000 प्रति स्क्वायर फीट के बीच होती है.
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लगभग 1000 स्क्वायर फीट से कवर्ड एरिया में एक छोटा 1-2 BHK विला बनाया जा सकता है. कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और फिनिश के आधार पर जमीन की लागत को छोड़कर अनुमानित लागत लगभग ₹25 लाख से ₹40 लाख के बीच हो सकती है.
लगभग 1000 स्क्वायर फीट से कवर्ड एरिया में एक छोटा 1-2 BHK विला बनाया जा सकता है. कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और फिनिश के आधार पर जमीन की लागत को छोड़कर अनुमानित लागत लगभग ₹25 लाख से ₹40 लाख के बीच हो सकती है.
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जो लोग तेजी से या फिर अलग तरह का कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, वे स्टील स्ट्रक्चर और इंसुलेटेड पैनल से बने प्रीफैब्रिकेटेड विला पर विचार कर सकते हैं. स्पेसिफिकेशन और सुविधा के आधार पर एक लग्जरी 1-2 BHK प्रीफैब सेटअप की लागत लगभग ₹18 लाख से ₹47 लाख के बीच हो सकती है.
जो लोग तेजी से या फिर अलग तरह का कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, वे स्टील स्ट्रक्चर और इंसुलेटेड पैनल से बने प्रीफैब्रिकेटेड विला पर विचार कर सकते हैं. स्पेसिफिकेशन और सुविधा के आधार पर एक लग्जरी 1-2 BHK प्रीफैब सेटअप की लागत लगभग ₹18 लाख से ₹47 लाख के बीच हो सकती है.
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इटालियन मार्बल या फिर प्रीमियम टाइल्स, टफन्ड ग्लास, अच्छी क्वालिटी का पेंट, मॉड्यूलर किचन और ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एक छोटे फार्म हाउस के लुक को काफी बेहतर बना सकते हैं. सिर्फ लग्जरी फिनिशिंग का खर्च ही लगभग ₹1000 से ₹1800 प्रति स्क्वायर फीट हो सकता है.
इटालियन मार्बल या फिर प्रीमियम टाइल्स, टफन्ड ग्लास, अच्छी क्वालिटी का पेंट, मॉड्यूलर किचन और ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एक छोटे फार्म हाउस के लुक को काफी बेहतर बना सकते हैं. सिर्फ लग्जरी फिनिशिंग का खर्च ही लगभग ₹1000 से ₹1800 प्रति स्क्वायर फीट हो सकता है.
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छत पर बनी टेरेस, बेकार पड़ी जगह को एक शानदार लाइफस्टाइल फीचर में बदल सकती है. आर्टिफिशियल घास, लाउंज सीटिंग, छोटा बार काउंटर या फिर मल्टी लेवल डेक लगाकर जमीन की अतिरिक्त जगह लिए बिना एक प्राइवेट आउटडोर एंटरटेनमेंट एरिया बनाया जा सकता है.
छत पर बनी टेरेस, बेकार पड़ी जगह को एक शानदार लाइफस्टाइल फीचर में बदल सकती है. आर्टिफिशियल घास, लाउंज सीटिंग, छोटा बार काउंटर या फिर मल्टी लेवल डेक लगाकर जमीन की अतिरिक्त जगह लिए बिना एक प्राइवेट आउटडोर एंटरटेनमेंट एरिया बनाया जा सकता है.
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एक छोटा पूल या फिर आउटडोर जकूजी पारंपरिक स्विमिंग पूल जितनी जगह लिए बिना ही लग्जरी रिजॉर्ट जैसा अनुभव दे सकता है.
एक छोटा पूल या फिर आउटडोर जकूजी पारंपरिक स्विमिंग पूल जितनी जगह लिए बिना ही लग्जरी रिजॉर्ट जैसा अनुभव दे सकता है.
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निर्माण के बजट में बाउंड्री वॉल और गेट, बोरवेल, पानी की टंकी और बिजली के सेटअप जैसी जरूरी सुविधा का खर्च भी शामिल होता है. इन चीजों पर कई लाख रुपये खर्च हो सकते हैं.
निर्माण के बजट में बाउंड्री वॉल और गेट, बोरवेल, पानी की टंकी और बिजली के सेटअप जैसी जरूरी सुविधा का खर्च भी शामिल होता है. इन चीजों पर कई लाख रुपये खर्च हो सकते हैं.
Published at : 30 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Luxury Farmhouse Cost Small Plot Farmhouse Design

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