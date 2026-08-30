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छोटे प्लॉट पर कैसे बनाएं लग्जरी फार्म हाउस, कितना आएगा खर्च?
Luxury Farmhouse Cost: एक छोटे से प्लॉट पर फार्म हाउस बनाना ज्यादा महंगा नहीं होगा. आइए जानते हैं इसमें कितनी लागत आएगी.
Luxury Farmhouse Cost: लग्जरी फार्म हाउस के लिए अब काफी ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती. स्मार्ट स्पेस प्लानिंग, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन और सोच समझ कर चुनी गई प्रीमियम सुविधा के साथ 100 से 300 स्क्वायर यार्ड के छोटे प्लॉट को भी एक स्टाइलिश मिनी फार्म हाउस में बदला जा सकता है. ओपन प्लान इंटीरियर और बड़ी कांच की खिड़कियों से लेकर रूफटॉप लाउंज, प्लंज पूल और वर्टिकल गार्डन तक सही डिजाइन एक छोटी प्रॉपर्टी को भी बड़ा और शानदार दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फार्म हाउस को बनाने में कितना खर्चा आ सकता है.
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Published at : 30 Aug 2026 03:05 PM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion