छोटे प्लॉट पर कैसे बनाएं लग्जरी फार्म हाउस, कितना आएगा खर्च?

जो लोग तेजी से या फिर अलग तरह का कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, वे स्टील स्ट्रक्चर और इंसुलेटेड पैनल से बने प्रीफैब्रिकेटेड विला पर विचार कर सकते हैं. स्पेसिफिकेशन और सुविधा के आधार पर एक लग्जरी 1-2 BHK प्रीफैब सेटअप की लागत लगभग ₹18 लाख से ₹47 लाख के बीच हो सकती है.