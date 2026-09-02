बाढ़ में बहकर आए बैंक के खजाने को लूटने पर कितनी होगी सजा? जान लें नियम
बाढ़ में बहे बैंक के खजाने पर नीयत खराब की तो खैर नहीं. जानें चोरी, हेराफेरी और लावारिस संपत्ति हड़पने पर भारतीय न्याय संहिता के कड़े नियम, कितनी जेल और जुर्माना, जान लें यह जरूरी कानून.
नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. तेज बहाव में एक बैंक तिजोरी नदी किनारे बह आई. तिजोरी में भारी नकदी देखकर आसपास के कुछ लोगों ने उसे तोड़ डाला और रुपये निकालने की कोशिश की. पुलिस समय रहते मौके पर पहुंची और कई लोगों को गिरफ्तार कर लाखों रुपये बरामद किए.
ऐसी घटनाएं सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं हैं, भारत में भी बाढ़ या किसी दूसरी आपदा के दौरान अगर कोई कीमती सामान या नकदी किसी को मिल जाए, तो उसे लेकर कानून बेहद स्पष्ट है. आइए जानते हैं कि ऐसी हालत में भारतीय कानून क्या कहता है और सजा का क्या प्रावधान है.
मिली हुई चीज पर मालिकाना हक नहीं
सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि किसी को रास्ते में, किनारे या नदी के बाढ़ पानी में कोई कीमती चीज मिल जाना, उस पर उसका हक नहीं बना देता. कानून के मुताबिक, हर खोई हुई चीज का कोई न कोई असली मालिक होता है, चाहे वह बैंक हो या आम इंसान. अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पाकर उसे असली मालिक या पुलिस को सौंपने के बजाय खुद रख लेता है, तो यह कानूनी रूप से अपराध माना जाता है.
कौन सी धारा लगती है?
भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जो अब देश में लागू आपराधिक कानून है, की धारा 314 इसी तरह को मामलों से जुड़ी है. यह धारा उन हालात पर लागू होती है जब किसी को कोई अनजान संपत्ति, जैसे पैसा या कीमती सामान मिल जाए और वह उसे बेईमानी से अपने इस्तेमाल में ले ले. पहले इसी तरह के प्रावधान भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 403 में हुआ करता था, जिसकी जगह अब धारा 314 ने ले ली है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सके हैं.
जबरन तोड़कर लूटने पर सख्त कारवाई
नेपाल जैसे मामले में सिर्फ चीज मिलना नहीं, बल्कि तिजोरी को जानबूझकर तोड़कर उसमें रखी रकम निकालना भी शामिल था. कानून की नजर में यह सिर्फ बेईमानी से हड़पना नहीं बल्कि सीधे तौर पर चोरी की श्रेणी में आता है. बीएनएस की धारा 303 चोरी को परिभाषित करती है, जिसके तहत किसी की सहमति के बिना उसकी संपत्ति को हटाना अपराध माना जाता है. इसमें दोषी को तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर चोरी किसी बंद जगह, तिजोरी या घर से जुड़ी हो, तो सजा और भी सख्त हो सकती है और यह सात साल तक जा सकती है.
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ऐसी चीजें मिलें तो क्या करें?
कानून के मुताबिक सही तरीका यही है कि अगर बाढ़ या किसी आपदा में बहकर आई कोई कीमती चीज, नकदी या बैंक से जुड़ा सामान किसी को मिले, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचना देकर सौंप देना चाहिए. ऐसा करने से न सिर्फ कोर्ट कचहरी से बचा जा सकता है, बल्कि असली मालिक तक उसकी संपत्ति भी पहुंच सकती है. वहीं जानबूझकर ऐसी संपत्ति को छिपाना, तोड़ना या अपने इस्तेमाल में लाना सीधे आपराधिक मामला बन जाता है, जिससे गिरफ्तारी से लेकर जेल तक की नौबत आ सकती है.
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