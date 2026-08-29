कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई

एक छोटे या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर से महीने में लगभग 2 से 5 लाख की नेट कमाई हो सकती है. इसी के साथ एक सफल दो से तीन स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स से 10 से 25 लाख या उससे ज्यादा की कमाई हो सकती है.