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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई

कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई

Cinema Hall Business: भारत में मूवी थिएटर खोलना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस बिजनेस को शुरू करने की प्रक्रिया.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Cinema Hall Business: भारत में मूवी थिएटर खोलना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस बिजनेस को शुरू करने की प्रक्रिया.

Cinema Hall Business: भारत में मूवी थिएटर खोलना एक आकर्षक बिजनेस का मौका हो सकता है. लेकिन इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट, सही जगह और कई सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है. आईए जानते हैं कि इस बिजनेस से कितनी कमाई हो सकती है और आखिर एक मूवी थिएटर का बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है.

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बिजनेस करने वाले अपने बजट, जगह और टारगेट ऑडियंस के आधार पर मिनी/डिजिटल थिएटर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा या मल्टीप्लेक्स से चुन सकते हैं.
बिजनेस करने वाले अपने बजट, जगह और टारगेट ऑडियंस के आधार पर मिनी/डिजिटल थिएटर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा या मल्टीप्लेक्स से चुन सकते हैं.
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ज्यादा लोगों के आने जाने वाली जगह और पर्याप्त पार्किंग होना जरूरी है. सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए लगभग 10000 से 15000 वर्ग फुट की जगह जरूरी हो सकती है. इसी के साथ मल्टीप्लेक्स के लिए आमतौर पर और भी ज्यादा जगह चाहिए.
ज्यादा लोगों के आने जाने वाली जगह और पर्याप्त पार्किंग होना जरूरी है. सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए लगभग 10000 से 15000 वर्ग फुट की जगह जरूरी हो सकती है. इसी के साथ मल्टीप्लेक्स के लिए आमतौर पर और भी ज्यादा जगह चाहिए.
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सिनेमा मालिकों को कई मंजूरियों की जरूरत होती है. इसमें कमर्शियल जमीन के इस्तेमाल की परमिशन, फायर और पीडब्ल्यूडी एनओसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिजली व स्वास्थ्य से जुड़ी मंजूरी शामिल है.
सिनेमा मालिकों को कई मंजूरियों की जरूरत होती है. इसमें कमर्शियल जमीन के इस्तेमाल की परमिशन, फायर और पीडब्ल्यूडी एनओसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिजली व स्वास्थ्य से जुड़ी मंजूरी शामिल है.
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थिएटर मालिक सिर्फ फिल्म नहीं दिखा सकते. उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए दिखाने के अधिकार लेने होते हैं और तय शर्त के मुताबिक टिकट से होने वाली कमाई का एक हिस्सा उनके साथ बांटना होता है.
थिएटर मालिक सिर्फ फिल्म नहीं दिखा सकते. उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए दिखाने के अधिकार लेने होते हैं और तय शर्त के मुताबिक टिकट से होने वाली कमाई का एक हिस्सा उनके साथ बांटना होता है.
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मिनी थियेटर में लगभग 25 से 50 लाख का खर्च आ सकता है. इसी के साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए 1 से 3 करोड़ की जरूरत हो सकती है. मल्टीप्लेक्स में प्रति स्क्रीन लगभग 2 से 4 करोड़ का खर्च आ सकता है.
मिनी थियेटर में लगभग 25 से 50 लाख का खर्च आ सकता है. इसी के साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए 1 से 3 करोड़ की जरूरत हो सकती है. मल्टीप्लेक्स में प्रति स्क्रीन लगभग 2 से 4 करोड़ का खर्च आ सकता है.
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कमाई टिकट की बिक्री, खाने पीने की चीज, विज्ञापन और पार्किंग से होती है. इनमें से खाने-पीने की चीजों से खास तौर पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है.
कमाई टिकट की बिक्री, खाने पीने की चीज, विज्ञापन और पार्किंग से होती है. इनमें से खाने-पीने की चीजों से खास तौर पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है.
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एक छोटे या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर से महीने में लगभग 2 से 5 लाख की नेट कमाई हो सकती है. इसी के साथ एक सफल दो से तीन स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स से 10 से 25 लाख या उससे ज्यादा की कमाई हो सकती है.
एक छोटे या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर से महीने में लगभग 2 से 5 लाख की नेट कमाई हो सकती है. इसी के साथ एक सफल दो से तीन स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स से 10 से 25 लाख या उससे ज्यादा की कमाई हो सकती है.
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सिनेमा का मुनाफा काफी हद तक फिल्म के प्रदर्शन, दर्शकों की संख्या, टिकट की कीमत, ऑपरेटिंग खर्च और डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से पर निर्भर करता है.
सिनेमा का मुनाफा काफी हद तक फिल्म के प्रदर्शन, दर्शकों की संख्या, टिकट की कीमत, ऑपरेटिंग खर्च और डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से पर निर्भर करता है.
Published at : 29 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Cinema Hall Business Movie Theater Business Cinema Hall Investment

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