दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोल सकते हैं दुकान? कितना लगता है किराया

टेंडर प्रक्रिया के प्राथमिक चरण में आवेदनों की स्क्रीनिंग पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाती है. प्रारंभिक पात्रता मानदंड पूरे होने के बाद ही आवेदक नीलामी या बोली की मुख्य प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य माने जाते हैं. अंतिम चरण में खाली स्थानों के लिए बोली लगाई जाती है.