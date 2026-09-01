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दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोल सकते हैं दुकान? कितना लगता है किराया
दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर रोजाना लाखों की आवाजाही के बीच दुकान खोलना एक फायदे का सौदा है. इसके लिए DMRC की वेबसाइट पर जाकर ई-ऑक्शन और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के जरिए कमर्शियल स्पेस अलॉट किया जाता है.
राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार शुरू करने के लिए दिल्ली मेट्रो परिसर एक बेहद आकर्षक और फायदे का ठिकाना साबित हो रहे हैं. रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही के कारण मेट्रो स्टेशनों पर खान-पान, पानी और स्नैक्स जैसे सामानों की लगातार मांग बनी रहती है. यदि आप भी इन उच्च फुटफॉल वाली जगहों पर व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) एक पारदर्शी और तय प्रक्रिया के तहत दुकानें किराए पर उपलब्ध कराता है. चलिए जानें कि इनका किराया कैसे है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:12 PM (IST)
Tags :Delhi Metro Shop Allotment
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दिनेश प्रताप सिंह
Opinion