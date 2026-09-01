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दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोल सकते हैं दुकान? कितना लगता है किराया

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर रोजाना लाखों की आवाजाही के बीच दुकान खोलना एक फायदे का सौदा है. इसके लिए DMRC की वेबसाइट पर जाकर ई-ऑक्शन और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के जरिए कमर्शियल स्पेस अलॉट किया जाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 01 Sep 2026 06:13 PM (IST)
दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर रोजाना लाखों की आवाजाही के बीच दुकान खोलना एक फायदे का सौदा है. इसके लिए DMRC की वेबसाइट पर जाकर ई-ऑक्शन और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के जरिए कमर्शियल स्पेस अलॉट किया जाता है.

राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार शुरू करने के लिए दिल्ली मेट्रो परिसर एक बेहद आकर्षक और फायदे का ठिकाना साबित हो रहे हैं. रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही के कारण मेट्रो स्टेशनों पर खान-पान, पानी और स्नैक्स जैसे सामानों की लगातार मांग बनी रहती है. यदि आप भी इन उच्च फुटफॉल वाली जगहों पर व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) एक पारदर्शी और तय प्रक्रिया के तहत दुकानें किराए पर उपलब्ध कराता है. चलिए जानें कि इनका किराया कैसे है.

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डीएमआरसी अपने सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध कॉमर्शियल स्पेस की लिस्ट समय-समय पर अपडेट करता है. इच्छुक व्यवसायी DMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खाली पड़े रिटेल स्पेस की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
डीएमआरसी अपने सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध कॉमर्शियल स्पेस की लिस्ट समय-समय पर अपडेट करता है. इच्छुक व्यवसायी DMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खाली पड़े रिटेल स्पेस की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
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इस सूची में स्टेशन का नाम, दुकान का सटीक स्थान, उसका क्षेत्रफल और निर्धारित न्यूनतम किराए से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होती हैं. इस डेटा की मदद से आवेदनकर्ता अपनी बजट और सुविधा के अनुसार सही लोकेशन का चुनाव आसानी से कर सकते हैं.
इस सूची में स्टेशन का नाम, दुकान का सटीक स्थान, उसका क्षेत्रफल और निर्धारित न्यूनतम किराए से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होती हैं. इस डेटा की मदद से आवेदनकर्ता अपनी बजट और सुविधा के अनुसार सही लोकेशन का चुनाव आसानी से कर सकते हैं.
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मेट्रो परिसरों में दुकान प्राप्त करने का मुख्य जरिया टेंडर और नीलामी प्रक्रिया है. डीएमआरसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टेंडर आमंत्रित करता है. टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से टेंडर डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म डाउनलोड करना होता है.
मेट्रो परिसरों में दुकान प्राप्त करने का मुख्य जरिया टेंडर और नीलामी प्रक्रिया है. डीएमआरसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टेंडर आमंत्रित करता है. टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से टेंडर डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म डाउनलोड करना होता है.
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फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड की प्रति और 1770 रुपये के आसपास का टेंडर शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है. यह राशि डीएमआरसी के महाप्रबंधक कार्यालय में जमा की जाती है, जिसे ऑनलाइन ईमेल या निर्दिष्ट टेंडर पोर्टल के जरिए भी पूरा किया जा सकता है.
फॉर्म भरने के बाद आवेदक को एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड की प्रति और 1770 रुपये के आसपास का टेंडर शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है. यह राशि डीएमआरसी के महाप्रबंधक कार्यालय में जमा की जाती है, जिसे ऑनलाइन ईमेल या निर्दिष्ट टेंडर पोर्टल के जरिए भी पूरा किया जा सकता है.
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टेंडर प्रक्रिया के प्राथमिक चरण में आवेदनों की स्क्रीनिंग पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाती है. प्रारंभिक पात्रता मानदंड पूरे होने के बाद ही आवेदक नीलामी या बोली की मुख्य प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य माने जाते हैं. अंतिम चरण में खाली स्थानों के लिए बोली लगाई जाती है.
टेंडर प्रक्रिया के प्राथमिक चरण में आवेदनों की स्क्रीनिंग पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाती है. प्रारंभिक पात्रता मानदंड पूरे होने के बाद ही आवेदक नीलामी या बोली की मुख्य प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य माने जाते हैं. अंतिम चरण में खाली स्थानों के लिए बोली लगाई जाती है.
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जो व्यवसायी डीएमआरसी के नियमों के अनुरूप सर्वोत्तम वित्तीय बोली लगाता है, उसे संबंधित स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस अलॉट कर दिया जाता है. जगह एलॉट होने के बाद व्यापारी और डीएमआरसी के बीच एक कानूनी अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे लाइसेंस एग्रीमेंट कहा जाता है.
जो व्यवसायी डीएमआरसी के नियमों के अनुरूप सर्वोत्तम वित्तीय बोली लगाता है, उसे संबंधित स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस अलॉट कर दिया जाता है. जगह एलॉट होने के बाद व्यापारी और डीएमआरसी के बीच एक कानूनी अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे लाइसेंस एग्रीमेंट कहा जाता है.
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केवल एग्रीमेंट बन जाने से ही व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता है. दुकान का संचालन शुरू करने से पहले संबंधित नगर निगम (MCD) से शॉप लाइसेंस और खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) से आवश्यक स्वीकृतियां लेनी होती हैं.
केवल एग्रीमेंट बन जाने से ही व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता है. दुकान का संचालन शुरू करने से पहले संबंधित नगर निगम (MCD) से शॉप लाइसेंस और खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) से आवश्यक स्वीकृतियां लेनी होती हैं.
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सभी प्रशासनिक अनुमतियां हासिल करने के बाद ही स्टेशन पर कानूनी रूप से दुकान का संचालन आरंभ किया जा सकता है.
सभी प्रशासनिक अनुमतियां हासिल करने के बाद ही स्टेशन पर कानूनी रूप से दुकान का संचालन आरंभ किया जा सकता है.
Published at : 01 Sep 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Shop Allotment

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