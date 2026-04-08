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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG: भारत के इन 5 शहरों में होती है सबसे ज्यादा LPG खपत? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

LPG: भारत के इन 5 शहरों में होती है सबसे ज्यादा LPG खपत? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

LPG: खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव ने LPG को काफी प्रभावित किया है, ऐसे में आप बताते हैं कौन सा भारत का शहर सबसे ज्यादा LPG इस्तेमाल करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Apr 2026 08:04 AM (IST)
LPG: खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव ने LPG को काफी प्रभावित किया है, ऐसे में आप बताते हैं कौन सा भारत का शहर सबसे ज्यादा LPG इस्तेमाल करता है.

पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा LPG का consumption होता है, चंडीगढ़ का प्रति परिवार सिलेंडर की सालाना खपत 9.6 सिलेंडर है, यहां के लोगों का महंगा लाइफस्टाइल ही यहां के LPG उपभोग सबसे ज्यादा होने का मुख्य कारण है

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चेन्नई में हर घर तक LPG की पहुंच है और पारंपरिक खाना बनाने में अधिकांश परिवार पूरी तरह LPG का उपयोग करते हैं. यहां प्रति परिवार औसत खपत 7-8 सिलेंडर प्रति वर्ष है, जबकि सरकारी योजनाए. सालाना 12 सिलेंडर तक उपलब्ध कराती हैं.
चेन्नई में हर घर तक LPG की पहुंच है और पारंपरिक खाना बनाने में अधिकांश परिवार पूरी तरह LPG का उपयोग करते हैं. यहां प्रति परिवार औसत खपत 7-8 सिलेंडर प्रति वर्ष है, जबकि सरकारी योजनाए. सालाना 12 सिलेंडर तक उपलब्ध कराती हैं.
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आईटी हब होने के कारण बेंगलुरु में भी काफी बड़ी मात्रा में कामकाजी लोग रहते हैं, जिससे बेंगलुरु में भी LPG गैस की काफी ज्यादा खपत है. कर्नाटक राज्य के कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा अकेले बेंगलुरु इस्तेमाल करता है. यहां का प्रति परिवार सिलेंडर का उपभोग लगभग 7 से 8 सिलेंडर है.
आईटी हब होने के कारण बेंगलुरु में भी काफी बड़ी मात्रा में कामकाजी लोग रहते हैं, जिससे बेंगलुरु में भी LPG गैस की काफी ज्यादा खपत है. कर्नाटक राज्य के कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा अकेले बेंगलुरु इस्तेमाल करता है. यहां का प्रति परिवार सिलेंडर का उपभोग लगभग 7 से 8 सिलेंडर है.
Published at : 08 Apr 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
LPG Crisis Lpg Consumption India Chandigarh LPG Use Per Family Cylinder

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