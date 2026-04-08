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LPG: भारत के इन 5 शहरों में होती है सबसे ज्यादा LPG खपत? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
LPG: खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव ने LPG को काफी प्रभावित किया है, ऐसे में आप बताते हैं कौन सा भारत का शहर सबसे ज्यादा LPG इस्तेमाल करता है.
पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा LPG का consumption होता है, चंडीगढ़ का प्रति परिवार सिलेंडर की सालाना खपत 9.6 सिलेंडर है, यहां के लोगों का महंगा लाइफस्टाइल ही यहां के LPG उपभोग सबसे ज्यादा होने का मुख्य कारण है
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Published at : 08 Apr 2026 08:04 AM (IST)
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