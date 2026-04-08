आईटी हब होने के कारण बेंगलुरु में भी काफी बड़ी मात्रा में कामकाजी लोग रहते हैं, जिससे बेंगलुरु में भी LPG गैस की काफी ज्यादा खपत है. कर्नाटक राज्य के कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा अकेले बेंगलुरु इस्तेमाल करता है. यहां का प्रति परिवार सिलेंडर का उपभोग लगभग 7 से 8 सिलेंडर है.