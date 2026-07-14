INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?

क्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?

बलूच राष्ट्रवादियों ने सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और 'बलोची फालूस' नामक नई प्रतीकात्मक मुद्रा का दावा किया है. चलिए जानें कि भारत के 1000 रुपये वहां कितने हो जाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Jul 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के अशांत और सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला दावा तेजी से वायरल हो रहा है. बलोच राष्ट्रवादी समूहों और बलोच नेता मीर यार बलोच द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है. इस दावे में कहा गया है कि वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों ने सूबे के लगभग 85 प्रतिशत हिस्से पर अपना पूर्ण नियंत्रण बना लिया है. इसके साथ ही नए देश के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था, नया राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगन और बलोची फालूस के नाम से एक नई मुद्रा की घोषणा भी कर दी गई है. चलिए जानें कि वहां भारत के 1000 रुपये कितने हो जाएंगे.

क्या है नई मुद्रा बलोची फालूस का सच?

स्वतंत्रता के दावों के बीच बलोची फालूस नाम की करेंसी सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है. बलूच राष्ट्रवादी समर्थकों द्वारा जून 2026 में सामने लाई गई यह मुद्रा फिलहाल पूरी तरह से प्रतीकात्मक और राजनीतिक है. सच यह है कि इस नई मुद्रा को संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के किसी भी देश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है. कानूनी मान्यता न होने की वजह से वर्तमान में किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका कोई आधिकारिक एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर उपलब्ध नहीं है. इसलिए इसकी सीधी तुलना भारतीय रुपये या किसी अन्य देश की मुद्रा से करना फिलहाल नामुमकिन है.

भारतीय रुपये बलूचिस्तान में कितनी कीमत?

चूंकि बलूचिस्तान अभी प्रशासनिक तौर पर पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसलिए वहां की बलोची फालूस मुद्रा का कोई एक्सचेंज रेट उपलब्ध नहीं है. इसलिए वहां पर वर्तमान में पाकिस्तानी रुपया ही वैध मुद्रा के रूप में चल रहा है. इस लिहाज से अगर हम भारतीय रुपये की तुलना पाकिस्तानी करेंसी में करें तो भारत की मुद्रा वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है. वैश्विक मुद्रा बाजार के मौजूदा विनिमय दरों की मानें तो भारत के 1000 रुपये की कीमत पाकिस्तान में जाकर लगभग 2890 से 2950 पाकिस्तानी रुपये के बराबर बैठती है. यानी भारतीय पैसे की वैल्यू वहां करीब तीन गुना तक अधिक है.

नए राष्ट्रगान और झंडे की घोषणाएं

बलूच राष्ट्रवादियों के इस ताजा घोषणापत्र में न केवल नई करेंसी बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों की भी लिस्ट जारी की गई है. इस दावे के अनुसार, नए घोषित देश का राष्ट्रगान ‘मा चुकैन बलोचानी’ तय किया गया है. इसके साथ ही एक नया राष्ट्रीय ध्वज भी जारी किया गया है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों की मानें तो जमीन पर बिना किसी ठोस नियंत्रण और वैश्विक देशों के समर्थन के बिना ऐसे दावों की हैसियत सिर्फ प्रतीकात्मक ही बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: भारत में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण 99% के पार, जानें 24 साल में कैसे आया इतना बदलाव

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Balochistan Balochi Falus Currency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?
क्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?
जनरल नॉलेज
भारत में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण 99% के पार, जानें 24 साल में कैसे आया इतना बदलाव
भारत में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण 99% के पार, जानें 24 साल में कैसे आया इतना बदलाव
जनरल नॉलेज
जापान का महा-प्लान..80 साल बाद बनाने जा रहा खुफिया एजेंसी, जानें क्यों उठाया यह कदम?
जापान का महा-प्लान..80 साल बाद बनाने जा रहा खुफिया एजेंसी, जानें क्यों उठाया यह कदम?
जनरल नॉलेज
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कैसे वसूला जाएगा 20% चार्ज? जानें क्या है ट्रंप की पूरी योजना
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कैसे वसूला जाएगा 20% चार्ज? जानें क्या है ट्रंप की पूरी योजना
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
विश्व
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
'जिम्मेदार ठहराएं', PoJK में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद भड़का भारत, दुनिया से की ये अपील
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
विश्व
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget