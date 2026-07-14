क्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?

पाकिस्तान के अशांत और सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला दावा तेजी से वायरल हो रहा है. बलोच राष्ट्रवादी समूहों और बलोच नेता मीर यार बलोच द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है. इस दावे में कहा गया है कि वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों ने सूबे के लगभग 85 प्रतिशत हिस्से पर अपना पूर्ण नियंत्रण बना लिया है. इसके साथ ही नए देश के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था, नया राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगन और बलोची फालूस के नाम से एक नई मुद्रा की घोषणा भी कर दी गई है. चलिए जानें कि वहां भारत के 1000 रुपये कितने हो जाएंगे.

क्या है नई मुद्रा बलोची फालूस का सच?

स्वतंत्रता के दावों के बीच बलोची फालूस नाम की करेंसी सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है. बलूच राष्ट्रवादी समर्थकों द्वारा जून 2026 में सामने लाई गई यह मुद्रा फिलहाल पूरी तरह से प्रतीकात्मक और राजनीतिक है. सच यह है कि इस नई मुद्रा को संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के किसी भी देश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है. कानूनी मान्यता न होने की वजह से वर्तमान में किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका कोई आधिकारिक एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर उपलब्ध नहीं है. इसलिए इसकी सीधी तुलना भारतीय रुपये या किसी अन्य देश की मुद्रा से करना फिलहाल नामुमकिन है.

भारतीय रुपये बलूचिस्तान में कितनी कीमत?

चूंकि बलूचिस्तान अभी प्रशासनिक तौर पर पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसलिए वहां की बलोची फालूस मुद्रा का कोई एक्सचेंज रेट उपलब्ध नहीं है. इसलिए वहां पर वर्तमान में पाकिस्तानी रुपया ही वैध मुद्रा के रूप में चल रहा है. इस लिहाज से अगर हम भारतीय रुपये की तुलना पाकिस्तानी करेंसी में करें तो भारत की मुद्रा वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है. वैश्विक मुद्रा बाजार के मौजूदा विनिमय दरों की मानें तो भारत के 1000 रुपये की कीमत पाकिस्तान में जाकर लगभग 2890 से 2950 पाकिस्तानी रुपये के बराबर बैठती है. यानी भारतीय पैसे की वैल्यू वहां करीब तीन गुना तक अधिक है.

नए राष्ट्रगान और झंडे की घोषणाएं

बलूच राष्ट्रवादियों के इस ताजा घोषणापत्र में न केवल नई करेंसी बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों की भी लिस्ट जारी की गई है. इस दावे के अनुसार, नए घोषित देश का राष्ट्रगान ‘मा चुकैन बलोचानी’ तय किया गया है. इसके साथ ही एक नया राष्ट्रीय ध्वज भी जारी किया गया है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों की मानें तो जमीन पर बिना किसी ठोस नियंत्रण और वैश्विक देशों के समर्थन के बिना ऐसे दावों की हैसियत सिर्फ प्रतीकात्मक ही बनी रहती है.

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