हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस

पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस

Teejan Bai Death: पंडवानी गायिका तीजन दुनिया छोड़कर चली गई हैं. उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था. शनिवार तड़के उन्होंने आखिरी सांस ली.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Jul 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया. तीजन बाई ने रायपुर एम्स आखिरी सांस ली. वो कुछ से बीमार चल रही थीं. तीजन बाई का निधन शनिवार तड़के 3 बजकर 15 मिनट पर हुआ. उनके निधन से भारतीय लोक कला जगत शोक की लहर दौड़ गई है.

तीजन बाई ने लोक कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. तीजन बाई ने महाभारत की कथाओं को मंच प्रस्तुत किया और भारतीय लोक कला जगत में विशेष पहचान पाई.

तीजन बाई को मिले ये अवॉर्ड-सम्मान

तीजन बाई को 1988 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्ड से सम्मान किया गया. 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मान किया गया. 2003 में उन्हें Hon. D.Litt., Bilaspur University अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वहीं 2016 में एम एस सुब्बालक्ष्मी शताब्दी अवॉर्ड मिला. 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया.

Lock upp 2 Written Updates (4th July): 'लॉक अप 2' में कंगना रनौत की एंट्री, श्रेष्ठा अय्यर हुईं बाहर, पढ़ें पूरा अपडेट

तीजन बाई का जन्म भिलाई के गांव गनियारी में हुआ. उनके पिता का नाम हुनुकलाल परधा और मां का नाम सुखवती थी. तीजन बाई की पर्सनल लाइफ की बात करें को 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन तीजन बाई ने कभी भी हार नहीं मारी और लोक कला को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान दिलाई.

बता दें कि 13 साल की उम्र में उन्होंने पड़ोसी गांव में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी. उस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 10 रुपये मिले थे. उन्होंने 'पांडवानी' की 'कापालिक' स्टाइल में गाना गाया, वो ऐसा करने वाली पहली महिला थीं.

Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, इतना परसेंट वसूला बजट

पीएम मोदी ने पूछा था हाल-चाल

बता दें कि 1 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने तीजन बाई का हाल चाल लिया था. पीएम ने तीजन बाई की बहू वेणू देशमुख से फोन पर तीजन बाई की तबियत के बारे में जानकारी ली थी. इसी के साथ उन्होंने तीजन बाई के इलाज में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
बॉलीवुड
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: आमिर खान की तीसरी शादी, गौरी स्प्रैट संग करेंगे रजिस्टर मैरिज, घर में होगा फंक्शन
Live: आमिर खान की तीसरी शादी, गौरी स्प्रैट संग करेंगे रजिस्टर मैरिज, घर में होगा फंक्शन
बॉलीवुड
Anshula Kapoor Wedding: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन, हाथों में लगाई पिया के नाम की मेहंदी, होने वाले पति का डांस वायरल
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन, हाथों में लगाई पिया के नाम की मेहंदी, होने वाले पति का डांस वायरल
बॉलीवुड
Saturday BO Collection: 100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती, कहा- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
ममता की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: आमिर खान की तीसरी शादी, गौरी स्प्रैट संग करेंगे रजिस्टर मैरिज, घर में होगा फंक्शन
Live: आमिर खान की तीसरी शादी, गौरी स्प्रैट संग करेंगे रजिस्टर मैरिज, घर में होगा फंक्शन
विश्व
प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जान से मारने की धमकी, मेलबर्न पुलिस ने शुरू की जांच
प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जान से मारने की धमकी, मेलबर्न पुलिस ने शुरू की जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दे दिया जीत का मंत्र, सांसद-विधायकों को सीधा संदेश
लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दे दिया जीत का मंत्र, सांसद-विधायकों को सीधा संदेश
शिक्षा
DU में 1.42 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानें कब आएगी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट?
DU में 1.42 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानें कब आएगी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट?
टेक्नोलॉजी
Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?
Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget