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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMughal Emperor: इस मुगल बादशाह ने हाथ से कुरान लिख कमाए थे 305 रुपये, जानें क्या किया था उन्होंने इन‌ पैसों का?

Mughal Emperor: इस मुगल बादशाह ने हाथ से कुरान लिख कमाए थे 305 रुपये, जानें क्या किया था उन्होंने इन‌ पैसों का?

Mughal Emperor: मुगल बादशाह औरंगजेब हाथ से कुरान लिखकर पैसे कमाते थे. आइए जानते हैं कि उन पैसों का क्या किया जाता था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Jul 2026 08:54 AM (IST)
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  • मुगल बादशाह औरंगजेब ने कुरान की नकल से ₹305 कमाए।
  • अपनी वसीयत में यह पैसा गरीबों को दान देने को कहा।
  • उन्होंने निजी खर्चों हेतु शाही खजाने का उपयोग नहीं किया।

Mughal Emperor: मुगल बादशाह औरंगजेब को न सिर्फ उनके लंबे शासनकाल के लिए बल्कि उनकी निजी जीवनशैली के लिए भी याद किया जाता है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक औरंगजेब ने कुरान की हाथ से नकल करके ₹305 कमाए थे. साथ ही उन्होंने अपनी वसीयत में यह साफ लिखा था कि उनकी मौत के बाद इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए.

कुरान की नकल करके की कमाई

औरंगजेब सुलेख में माहिर थे और अपने खाली समय का कुछ हिस्सा कुरान की हाथ से नकल करने में बिताते थे. रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतियों को बेचा गया और उन्होंने इस काम से कुल ₹305 कमाए. अपनी आखिरी वसीयत में उन्होंने यह निर्देश दिया कि यह पैसा शाही काजी के जरिए दान पुण्य के कामों में बांटा जाए.

पैसे का इस्तेमाल गरीबों को खाना खिलाने में किया गया 

औरंगजेब ने खास तौर पर यह निर्देश दिया था कि कुरान की नकल करके कमाए गए पैसे का इस्तेमाल गरीब मुसलमान के लिए मीठे चावल बनाने और साधुओं व फकीरों को दान देने में किया जाए. उनके निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया था कि पैसे का फायदा जरूरतमंदों को मिलना चाहिए ना कि इसका इस्तेमाल निजी या फिर शाही मकसद के लिए किया जाए.

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शाही खजाने का इस्तेमाल करने से इनकार किया 

ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने निजी खर्चों के लिए शाही खजाने के पैसे का इस्तेमाल करने से परहेज किया था. रिपोर्ट के मुताबिक वे खाने, कपड़े या फिर अपने दफन जैसी जरूरत के लिए शाही फंड पर निर्भर नहीं थे. इसके बजाय वे अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम से ही इन खर्चों को पूरा करना पसंद करते थे.

औरंगजेब खुद को जनता की संपत्ति का सिर्फ एक रखवाला मानते थे. इसी सोच की वजह से वे शाही खजाने पर निर्भर रहने के बजाय टोपियां सिल कर और कुरान की हाथ से नकल करके पैसे कमाते थे. ऐसा कहा जाता है कि वे शाही खजाने को शासक की नहीं बल्कि जनता की संपत्ति मानते थे. 

ऐसा कहा जाता है कि अपने बेटे आजम को लिखे आखिरी खत में औरंगजेब ने यह कहा था कि एक पापी के शरीर को ढंकने पर जनता का पैसा या फिर सरकारी खजाना खर्च नहीं किया जाना चाहिए.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 08:54 AM (IST)
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