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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए, यूजर्स ने किया रिएक्ट

पसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए, यूजर्स ने किया रिएक्ट

यह मामला चीन के हांगझोउ का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शी नाम के एक शख्स ने साल 2025 में करीब तीन साल की जिम मेंबरशिप ली थी. लेकिन उनके पसीने की वजह से उन्हें जिम से निकाल दिया गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 08:55 AM (IST)
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जिम में लोग फिट रहने और खुद को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन चीन में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. जिम में लगातार एक्सरसाइज करने वाले इस युवक को उसकी बॉडी ओडर यानी शरीर से आने वाली तेज गंध की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इतना ही नहीं, जिम ने उसकी बची हुई मेंबरशिप की फीस भी लौटा दी. अब यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

बार-बार आई शिकायतें, जिम ने खत्म कर दी मेंबरशिप

यह मामला चीन के हांगझोउ का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शी नाम के एक शख्स ने साल 2025 में करीब तीन साल की जिम मेंबरशिप ली थी. लेकिन कुछ महीनों बाद जिम प्रबंधन ने उन्हें संदेश भेजकर बताया कि दूसरे ग्राहकों की लगातार शिकायतों के कारण उनकी मेंबरशिप खत्म की जा रही है. जिम ने कहा कि कई लोगों ने शरीर से आने वाली तेज गंध की शिकायत की थी, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी. हालांकि, बची हुई अवधि की फीस भी वापस कर दी गई.

पहले भी की गई थी व्यवस्था, लेकिन नहीं बनी बात

जिम स्टाफ के अनुसार, शी एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा पसीना बहाते थे और उसी वजह से तेज गंध फैल जाती थी. कई सदस्य उनके इस्तेमाल के बाद मशीनों का उपयोग करने से बचते थे, जबकि कुछ लोग उनके आसपास ट्रेडमिल पर भी नहीं जाते थे. जिम ने पहले उन्हें कोने में मशीन देने और कम भीड़ वाले समय में आने की सलाह भी दी, लेकिन इसके बावजूद शिकायतें बंद नहीं हुईं. आखिरकार प्रबंधन ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया.

45 किलो वजन घटा चुका है यह शख्स

शी ने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने 45 किलो वजन कम किया था और तभी से फिटनेस उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई. वह हफ्ते में करीब पांच दिन जिम जाते थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा पसीना आता है, इसलिए वह हमेशा कई तौलिये साथ रखते थे. वह मशीनों को साफ करते थे और कोशिश करते थे कि दूसरे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके बावजूद उन्हें जिम छोड़ना पड़ा.

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सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने लिखा, "अगर किसी की वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो रही थी, तो जिम का फैसला गलत नहीं है." दूसरे ने कहा, "अगर यह मेडिकल समस्या है तो उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति भी होनी चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "जिम को पहले डॉक्टर की सलाह या कोई दूसरा समाधान तलाशना चाहिए था."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 08:55 AM (IST)
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