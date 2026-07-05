पसीने से आती थी बू तो Gym से निकाला गया शख्स, फीस लौटाकर कहा- अब मत आइए

जिम में लोग फिट रहने और खुद को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन चीन में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. जिम में लगातार एक्सरसाइज करने वाले इस युवक को उसकी बॉडी ओडर यानी शरीर से आने वाली तेज गंध की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इतना ही नहीं, जिम ने उसकी बची हुई मेंबरशिप की फीस भी लौटा दी. अब यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

बार-बार आई शिकायतें, जिम ने खत्म कर दी मेंबरशिप

यह मामला चीन के हांगझोउ का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शी नाम के एक शख्स ने साल 2025 में करीब तीन साल की जिम मेंबरशिप ली थी. लेकिन कुछ महीनों बाद जिम प्रबंधन ने उन्हें संदेश भेजकर बताया कि दूसरे ग्राहकों की लगातार शिकायतों के कारण उनकी मेंबरशिप खत्म की जा रही है. जिम ने कहा कि कई लोगों ने शरीर से आने वाली तेज गंध की शिकायत की थी, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी. हालांकि, बची हुई अवधि की फीस भी वापस कर दी गई.

पहले भी की गई थी व्यवस्था, लेकिन नहीं बनी बात

जिम स्टाफ के अनुसार, शी एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा पसीना बहाते थे और उसी वजह से तेज गंध फैल जाती थी. कई सदस्य उनके इस्तेमाल के बाद मशीनों का उपयोग करने से बचते थे, जबकि कुछ लोग उनके आसपास ट्रेडमिल पर भी नहीं जाते थे. जिम ने पहले उन्हें कोने में मशीन देने और कम भीड़ वाले समय में आने की सलाह भी दी, लेकिन इसके बावजूद शिकायतें बंद नहीं हुईं. आखिरकार प्रबंधन ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया.

45 किलो वजन घटा चुका है यह शख्स

शी ने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने 45 किलो वजन कम किया था और तभी से फिटनेस उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई. वह हफ्ते में करीब पांच दिन जिम जाते थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा पसीना आता है, इसलिए वह हमेशा कई तौलिये साथ रखते थे. वह मशीनों को साफ करते थे और कोशिश करते थे कि दूसरे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके बावजूद उन्हें जिम छोड़ना पड़ा.

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सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने लिखा, "अगर किसी की वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो रही थी, तो जिम का फैसला गलत नहीं है." दूसरे ने कहा, "अगर यह मेडिकल समस्या है तो उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति भी होनी चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "जिम को पहले डॉक्टर की सलाह या कोई दूसरा समाधान तलाशना चाहिए था."

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