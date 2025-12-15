हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. रविवार (14 दिसंबर) को सरकार ने आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से कार्यमुक्त कर दिया. इससे पहले इसी मामले के चलते कपूर को दो महीने की छुट्टी पर भेजा गया था. सरकार के इस फैसले को पुलिस महकमे में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

ओपी सिंह को सौंपी गई कमान

शत्रुजीत कपूर की गैरमौजूदगी में पहले से ही अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है.

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ओपी सिंह फिलहाल हरियाणा पुलिस बल के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे. उनके सामने राज्य की कानून-व्यवस्था को संभालने की बड़ी चुनौती होगी.

हरियाणा सरकार जल्द ही नए स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इसके लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजे जाने की संभावना है.

यूपीएससी की मंजूरी के बाद ही नए डीजीपी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी. खास बात यह है कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में उनका कार्यभार अस्थायी माना जा रहा है.

कपूर की दूसरी जिम्मेदारी बरकरार

सरकारी आदेश के मुताबिक, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर डीजीपी पद से हटाए जाने के बावजूद हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंचकूला के चेयरमैन बने रहेंगे. कपूर इंजीनियरिंग स्नातक हैं और अगस्त 2023 में उन्हें हरियाणा का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था.

आत्महत्या मामले ने बढ़ाई सियासी हलचल

आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग भी करता आया है. ऐसे माहौल में डीजीपी को हटाने का फैसला सरकार पर बढ़ते दबाव को भी दिखाता है.