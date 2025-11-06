इन देशों के पास हैं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां, समंदर की गहराई में मचा देती हैं आतंक

ब्रिटेन और फ्रांस भी छोटे पर केंद्रित तथा बहुत शक्तिशाली SSBN रखे हुए हैं. ब्रिटेन की वैनगार्ड-क्लास और फ्रांस के ट्रायोम्प्हान्त-क्लास पनडुब्बियां, प्रत्येक में 16 के आस-पास स्ट्रेटजिक मिसाइल ट्यूब होते हुए, अपने-अपने राष्ट्रों की ऑल-द-वे परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करती हैं. इन छोटे बेड़ों की ताकत उनकी परिष्कृत टेक्नोलॉजी और निरंतर ड्यूटी पर निर्भर करती है.