हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइन देशों के पास हैं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां, समंदर की गहराई में मचा देती हैं आतंक

इन देशों के पास हैं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां, समंदर की गहराई में मचा देती हैं आतंक

Dangerous Submarines: समुद्र की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बियां किसी भी समय दुनिया के रणनीतिक नक्शे को बदल सकती हैं. चलिए दुनिया की कुछ ताकतवर मिसाइलों के बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Dangerous Submarines: समुद्र की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बियां किसी भी समय दुनिया के रणनीतिक नक्शे को बदल सकती हैं. चलिए दुनिया की कुछ ताकतवर मिसाइलों के बारे में जानते हैं.

समुद्र की सतह पर सन्नाटा और पानी के नीचे एक अलग ही दहशत, हजारों टन स्टील की लंबी, खामोश मशीनें जो किसी भी क्षण दुनिया के रणनीतिक नक्शे को बदल सकती हैं. हम बात कर रहे हैं सबसे खतरनाक पनडुब्बियों की. अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां. ये सिर्फ पनडुब्बियां नहीं, बल्कि हर देश की अंतिम चेतावनी हैं. आइए आज समुद्र में उनकी घातक मौजूदगी पर करीब से नजर डालते हैं.

1/7
न्यूक्लियर-प्रेरित दौर में पनडुब्बियां केवल समुद्री युद्ध का हिस्सा नहीं रहीं; वे अब परमाणु तिकड़ी का बेहद संवेदनशील और निर्णायक हिस्सा बन चुकी हैं.
न्यूक्लियर-प्रेरित दौर में पनडुब्बियां केवल समुद्री युद्ध का हिस्सा नहीं रहीं; वे अब परमाणु तिकड़ी का बेहद संवेदनशील और निर्णायक हिस्सा बन चुकी हैं.
2/7
पानी के भीतर छिपी रहने की क्षमता, लंबी अवधि की पेट्रोलिंग और इंटरकॉन्टिनेंटल श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों का समावेश, इन्हीं कारणों से कुछ सबसी प्रभावशाली और खतरनाक SSBN (बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी) दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं.
पानी के भीतर छिपी रहने की क्षमता, लंबी अवधि की पेट्रोलिंग और इंटरकॉन्टिनेंटल श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों का समावेश, इन्हीं कारणों से कुछ सबसी प्रभावशाली और खतरनाक SSBN (बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी) दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं.
3/7
अमेरिका की ओहायो-क्लास का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है. ये विशाल SSBNs Trident II D5 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और अमेरिकी रणनीतिक परमाणु भंडार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर रहता है. ओहायो वर्ग की विश्वसनीयता और क्षमता ने इन्हें दशकों से अमेरिका का मुख्य समुद्री परमाणु स्तम्भ बना दिया है.
अमेरिका की ओहायो-क्लास का नाम इस सूची में सबसे ऊपर आता है. ये विशाल SSBNs Trident II D5 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और अमेरिकी रणनीतिक परमाणु भंडार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर रहता है. ओहायो वर्ग की विश्वसनीयता और क्षमता ने इन्हें दशकों से अमेरिका का मुख्य समुद्री परमाणु स्तम्भ बना दिया है.
4/7
रूस ने भी आधुनिक बोरी-क्लास से अपनी शक्ति को नया आयाम दिया है. बोरी-क्लास को पुराने टाइफून और डेल्टा वर्ग की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों तक की क्षमता इन्हें खतरनाक बनाती है. रूस की समुद्री शक्ति में यह क्लास एक नया चेहरा है.
रूस ने भी आधुनिक बोरी-क्लास से अपनी शक्ति को नया आयाम दिया है. बोरी-क्लास को पुराने टाइफून और डेल्टा वर्ग की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों तक की क्षमता इन्हें खतरनाक बनाती है. रूस की समुद्री शक्ति में यह क्लास एक नया चेहरा है.
5/7
ब्रिटेन और फ्रांस भी छोटे पर केंद्रित तथा बहुत शक्तिशाली SSBN रखे हुए हैं. ब्रिटेन की वैनगार्ड-क्लास और फ्रांस के ट्रायोम्प्हान्त-क्लास पनडुब्बियां, प्रत्येक में 16 के आस-पास स्ट्रेटजिक मिसाइल ट्यूब होते हुए, अपने-अपने राष्ट्रों की ऑल-द-वे परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करती हैं. इन छोटे बेड़ों की ताकत उनकी परिष्कृत टेक्नोलॉजी और निरंतर ड्यूटी पर निर्भर करती है.
ब्रिटेन और फ्रांस भी छोटे पर केंद्रित तथा बहुत शक्तिशाली SSBN रखे हुए हैं. ब्रिटेन की वैनगार्ड-क्लास और फ्रांस के ट्रायोम्प्हान्त-क्लास पनडुब्बियां, प्रत्येक में 16 के आस-पास स्ट्रेटजिक मिसाइल ट्यूब होते हुए, अपने-अपने राष्ट्रों की ऑल-द-वे परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करती हैं. इन छोटे बेड़ों की ताकत उनकी परिष्कृत टेक्नोलॉजी और निरंतर ड्यूटी पर निर्भर करती है.
6/7
चीनी जिन/टाइप-094 क्लास ने भी दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन के समुद्री पृथक-क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाया है. हाल के वर्षों में टाइप-094 की संख्या और उसकी मिसाइल रेंज में सुधार ने इसे क्षेत्रीय रणनीति में बड़ा कारक बना दिया है.
चीनी जिन/टाइप-094 क्लास ने भी दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन के समुद्री पृथक-क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाया है. हाल के वर्षों में टाइप-094 की संख्या और उसकी मिसाइल रेंज में सुधार ने इसे क्षेत्रीय रणनीति में बड़ा कारक बना दिया है.
7/7
भारत ने भी अरिहंत-सीरीज के साथ पनडुब्बी-आधारित परमाणु क्षमताओं का विकास किया है. स्वदेशी अरिहंत क्लास ने भारत को समुद्र में लगातार घातक बने रहने का का विश्वास दिया है.
भारत ने भी अरिहंत-सीरीज के साथ पनडुब्बी-आधारित परमाणु क्षमताओं का विकास किया है. स्वदेशी अरिहंत क्लास ने भारत को समुद्र में लगातार घातक बने रहने का का विश्वास दिया है.
Published at : 06 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Dangerous Submarines Ballistic Missile Submarines

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
WPL Retention 2026 List: MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
विश्व
'हमें निहत्था करने के बजाए इजरायल संग सीजफायर पर दें ध्यान', हिज्बुल्लाह का लेबनान को ओपन वार्निंग
'हमें निहत्था करने के बजाए इजरायल संग सीजफायर पर दें ध्यान', हिज्बुल्लाह का लेबनान को ओपन वार्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
ट्रेंडिंग
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
दूल्हे को किस कर डांस फ्लोर पर चढ़ गई मोटी लड़की, लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स पूछने लगे- ऐसी क्या थी मजबूरी भाई?
नौकरी
Banks Job: बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्राइटेरिया
बैंक में नौकरी का सपना अब होगा साकार, जानें कैसे होती है भर्ती और क्या है पूरा क्राइटेरिया
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Embed widget