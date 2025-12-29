2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड

2025 का साल बॉक्स ऑफिस के लिए बड़ा ही रोचक और दिलचस्प रहा.जहां भारी भरकम बजट वाली फिल्में दुनिया भर में करोड़ों छाप रही थीं. वहीं छोटे‑छोटे रीजनल फिल्में चुपके से धमाका कर गईं.

इनकी मजेदार कहानियों और लोगों के बीच चल रही चर्चा ने दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों तक खींच लाईं. इस तरह ये कुछ चुनिंदा फिल्में साल की सबसे यादगार और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन गईं. यहां देखें लिस्ट

सु फ्रॉम सो

2025 की कन्नड़ हॉरर‑कॉमेडी ‘सु फ्रॉम सो’ सिर्फ करीब 4 करोड़ के मामूली बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने तहलका मचा दिया. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की.फिल्म ने अपने बजट का 22 गुना मुनाफा कमाकर खूब वाहवाही बटोरी. इस तरह यह कन्नड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई.





लालो: कृष्ण सदा सहायते

गुजराती सिनेमा का ब्लॉकबस्टर लालो: कृष्ण सदा सहायते इस साल की लोकल फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 50 लाख के बजट में बनी और पूरी दुनिया में 100 करोड़ अधिक कमाई करके पहली गुजराती फिल्म बन गई. अंकित सखिया की डाइरेक्शन में ये कहानी है एक रिक्शा ड्राइवर की जो लाइफ की मुश्किलों में भी भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर भरोसा रखता है.





राजू वेड्स रामबाई

2025 की ये तेलुगु ग्रामीण प्रेम कहानी अब बॉक्स ऑफिस पर छठी सबसे ज्यादा कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई है. 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने दुनिया भर में 636% का मुनाफा कमाया. आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की टोटल कमाई 11 करोड़ से अधिक है.





लिटिल हार्ट्स

2 करोड़ के बजट पर बनी ‘लिटिल हार्ट्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. भारत में 11 दिनों में 21.25 करोड़ और विदेशों से 8 करोड़ की कमाई. पूरी दुनिया में 40.14 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ. फिल्म ने 38.14 करोड़ का मुनाफा कमाया. इस तरह यह 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली टॉप 3 फिल्मों में शामिल है.





घिच पिच

घिच पिच एक छोटे शहर की हल्की‑फुल्की कॉमेडी‑ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में एक पिता और बेटे के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी दिखाती है.Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई लगभग 0.46– 0.51 करोड़ रही. हालांकि कमाई कम थी मगर फिल्म ने अपनी कहानी और ह्यूमर से दर्शकों का ध्यान खींचा.