रामपुर: जेल में बंद आजम खान की तबियत खराब, पत्नी-बेटे और बहन ने की मुलाकात

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म इन दिनों दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद हैं. सोमवार को आज़म खान से मुलाक़ात के लिए उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अदीब आज़म और बहन जेल पहुंची और तकरीबन एक घंटे का मुलाक़ात की. जेलसे बाहर आने पर तंजीम फातिमा ने कहा कि आज़म की तबियत खराब हिया उर वो जेल जाने से पहले ही थी, जबकि बेटे अब्दुल्ला से मुलाक़ात नहीं हो सकी.

रामपुर से 9 बार विधायक रहे आज़म खान के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें कई में उन्हें जमानत मिल चुकी है. आजम खान 17 नवंबर 2025 को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दोबारा जेल गए, जब उन्हें पैन कार्ड से जुड़े दो मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. यह उनके लिए लगभग 2 महीने की आजादी के बाद एक बार फिर जेल वापसी थी.

पत्नी-बेटे और बहन ने की मुलाक़ात

सोमवार को पत्नी तंजीम फातिमा बेटे अदीब आज़म और आज़म खान की बहन के साथ रामपुर जेल पहुंची. यहां उन्होंने एक घंटे तक आज़म खान से मुलाकात की. जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बहुत ज्यादा बात नहीं की और बोलीं कि जेल तो जेल ही है. उनकी तबियत खराब है.बेटे और बहन ने भी मीडिया के सवालों के जबाब नहीं दिए. उनके साथ स्थानीय पार्टी नेता भी मौजूद नहीं थे. जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है.

23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे

इससे पहले आज़म खान 23 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए थे और फिर 55 दिन बाद पैन कार्ड मामले में उन्हें 7-7 साल की सज़ा हो गयी. जिसके बाद वे दोबारा जेल चले गए. आज़म के परिजनों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है.