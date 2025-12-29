भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बुरी हार में से एक है कोलकाता में हुआ वो मैच, जब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 124 रन बनाने थे. टीम इंडिया 100 रन भी नहीं बना पाई. साल 2025 में सिर्फ 2 बार हुआ है, जब कोई टीम टेस्ट में 100 से कम स्कोर बना पाई. इस साल सबसे न्यूनतम टेस्ट स्कोर की टॉप-10 लिस्ट में 3-3 बार वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे टीम हैं. वेस्टइंडीज के नाम सबसे कम स्कोर है.

1. साल 2025 में सबसे कम टेस्ट स्कोर (27)

साल 2025 में 27 रन का स्कोर टेस्ट में सबसे कम है, जो वेस्टइंडीज ने बनाया था. किंग्स्टन में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 204 रन बनाए थे. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 27 रनों पर ढेर हो गई. इस पारी में मिचेल स्टार्क ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए थे. वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाज दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए थे. ये इतिहास का दूसरा सबसे छोटा टेस्ट टोटल भी है.

2. लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत (93)

वेस्टइंडीज के बाद सिर्फ भारतीय टीम है, जो इस साल एक टेस्ट पारी में 100 से कम रन बना पाई. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को जीतने के लिए मात्र 124 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में टीम 93 रनों पर सिमट गई. इसके बाद पिच को लेकर भी काफी बवाल हुआ था, जहां बल्लेबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए थे.

3. इंग्लैंड (110)

इंग्लैंड बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 110 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी, हालांकि इंग्लैंड ने दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन कर ये टेस्ट जीत लिया था.

4. ज़िम्बाब्वे (111)

अप्रैल, 2028 में जिम्बाब्वे टीम बांग्लादेश के खिलाफ 111 रनों पर ऑल-आउट हुई थी, ये टेस्ट बांग्लादेश जीत गई थी.

5. ज़िम्बाब्वे (117)

पांचवें नंबर पर भी जिम्बाब्वे है, टीम अगस्त में न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. ये टेस्ट भी जिम्बाब्वे हार गया था.

6. ऑस्ट्रेलिया (121)

इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम का भी नाम है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है. जुलाई में टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 121 रनों पर सिमट गई थी. हालांकि ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, ये वही टेस्ट है जब वेस्टइंडीज लक्ष्य का पीछा करते हुए 27 रनों पर सिमट गई थी.

7. वेस्टइंडीज (123)

जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम 123 रनों पर सिमट गई थी. ये टेस्ट वेस्टइंडीज हार गया था.

8. ज़िम्बाब्वे (125)

ये वही टेस्ट है जब जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 117 रनों पर ऑल-आउट हुई थी, वो स्कोर लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. इसी मैच की पहली पारी में जिम्बाब्वे 125 पर ढेर हुई थी, जो लिस्ट में 8वें नंबर पर है.

9. अफगानिस्तान (127)

अफगानिस्तान टीम अक्टूबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 127 रनों पर ऑलआउट हुई थी, इस टेस्ट में जिम्बाब्वे टीम ने जीत दर्ज की थी.

10. वेस्टइंडीज (128)

इसी महीने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रनों पर सिमट गई थी, जो साल 2025 के सबसे न्यूनतम टेस्ट स्कोर की लिस्ट में 10वें नंबर पर है. ये टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीता था.