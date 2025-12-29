यह डॉक्यूमेंट नहीं तो डीटीसी की बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएंगी महिलाएं, जानें पूरी बात

दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार अब पिंक टिकट सिस्टम को खत्म कर स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए अब खास डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. बिना इस कार्ड के डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर नहीं मिलेगा.

दरअसल, साल 2019 से लागू महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में अब कागजी पिंक टिकट को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. सरकार का मानना है कि पेपर टिकट सिस्टम में पारदर्शिता की कमी और दुरुपयोग की आशंका रहती है, इस वजह से अब डिजिटल स्मार्ट कार्ड सिस्टम लाया जा रहा है. बस में चढ़ते समय महिलाओं को कंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर कार्ड टेप करना होगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो महिलाएं डीटीसी बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएगी.

डीटीसी बसों में सफर के लिए कौन सा कार्ड जरूरी?

दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए अब एक खास डॉक्यूमेंट यानी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की जरूरत होगी. बिना इस कार्ड के डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर नहीं मिलेगा. पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली एड्रेस वाला आधार कार्ड भी जरूरी होगा. यह कार्ड सिर्फ उन्हीं महिलाओं और लड़कियों को जारी किया जाएगा जो दिल्ली की निवासी है. वहीं अगर उम्र की बात करें तो 12 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियां और महिलाएं ही इस कार्ड के लिए पात्र होगी. वहीं आधार के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ सिर्फ सही लाभार्थियों को ही मिले. सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी बसों से मुक्त सफर करती है. नई स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू होने के बाद, इन्हीं यात्रियों को पिंक सहेली कार्ड के जरिए मुफ्त की सुविधा मिलेगी. इससे सरकार को यह भी पता चल सकेगा कि योजना का लाभ कितनी महिलाओं तक पहुंच रहा है.

तीन तरह के स्मार्ट कार्ड होंगे लागू

दिल्ली सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि, अब सभी यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम लाने की तैयारी में है. दिल्ली सरकार अब तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लागू करेगी, जिनमें पिंक सहेली कार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए होगा. वहीं स्पेशल स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, खिलाड़ियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं और अन्य बस पास धारकों के लिए होगा. इसके अलावा जनरल स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए होगा जो मेट्रो कार्ड की तरह प्रीपेड होगा और रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कहां बनेगा कार्ड और कब से लागू होगी नई व्यवस्था?

पिंक सहेली कार्ड के लिए आवेदन करना आसान होगा. इसके लिए दिल्ली भर में डीएम और एसडीम ऑफिस, बस डिपो या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे. कार्ड जारी करने और काउंटर संचालन की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंकों को दी जाएगी. वहीं नई व्यवस्था की बात करें तो सरकार से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार सभी तैयारियां पूरी होने के बाद 14 जनवरी के बाद किसी भी समय स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था लागू की जा सकती है. इसके बाद पिंक टिकट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य होगा.

