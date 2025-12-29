धुरंधर फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी धूम है वो है इसका गाना Fa9la. सोशल मीडिया पर जिसे देखो वो इस गाने पर रील बना रहा है और थिरक रहा है. लेकिन अब इस गाने की दीवानगी केवल भारत तक ही नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस भी धुरंधर के इस मास्टर पीस की दीवानी हो चुकी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी को इस गाने पर रील बनाते देखा जा सकता है.

पाकिस्तानी महिला पुलिसकर्मी ने F9la गाने पर बनाई रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लाहौर की एक महिला पुलिसकर्मी को दिखाया गया है जो पुलिस ड्रेस में धुरंधर के गाने Fa9la पर डांस करती दिखाई दे रही है. ये महिला हूबहू अक्षय खन्ना के मूव्स को कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रही है. डांस करते हुए इस पाकिस्तानी महिला के फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने लायक हैं जहां महिला ने खुद को वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

Lahore Police vibing on Dhurandar's music. pic.twitter.com/qQbxsR6IZM — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) December 25, 2025

तिलक लगाकर स्पाई रोल भी किया रिक्रिएट

वीडियो के अगले हिस्से में यही महिला पुलिसकर्मी माथे पर टीका लगाकर धुरंधर के स्पाई कैरेक्टर की नकल करती दिखाई दे रही है. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी में वर्दी पहनकर शॉल औढ़ी है और माथे पर टीका लगाकर रील बनाती दिखाई दे रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, वहां के महकमे में रीलबाज भरे हैं

वीडियो को @Theunk13 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पाकिस्तानी भी तिलक लगा रहे हैं और यहां हिंदू रील बनाकर सलाम कर रहे हैं, क्या फिल्म बनाई है. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तानी पुलिस में भी रीलबाज भरे पड़े हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक गाने ने सभी को दीवाना बनाया हुआ है.

