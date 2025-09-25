हैती की फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद हैतीयन गौर्ड को अपनाया गया. इसका नाम 'गौर्ड' के नाम पर रखा गया. दरअसल यह स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है. अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी यह दो शताब्दी से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल में है.