हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Oldest Currency: ये हैं दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी, जानिए टॉप 5 की लिस्ट

World Oldest Currency: पैसों से पहले वस्तु विनियम प्रणाली के जरिए सामान खरीदा जाता था. लेकिन पैसा आने के बाद यह तरीका बदल गया. आज हम बात करेंगे दुनिया की पांच सबसे पुरानी मुद्राओं के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Sep 2025 10:07 AM (IST)
World Oldest Currency: पैसा व्यापार और आर्थिक विकास की रीढ़ होता है. कुछ करेंसी समय के साथ-साथ विकसित हो रही हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया भर की पांच सबसे पुरानी मुद्राओं के बारे में. तो आइए जानते हैं.

दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा के रूप में ब्रिटिश पाउंड को पहचाना जाता है. इसकी शुरुआत 775 ईस्वी में 240 चांदी के सिक्कों से हुई. जो एक पाउंड चांदी के बराबर था.
सर्बियाई दिनार की शुरुआत 1214 में स्टीफन प्रथम के शासनकाल में हुई थी. यह रोमन दिनार से प्रेरित था और इसे चांदी में जारी किया गया था. सर्बिया में कई चांदी की खदान है जिस वजह से यह एक मुख्य व्यापारिक मुद्रा बन गया था.
रूसी रूबल की शुरुआत चांदी के टुकड़े से हुई. दरअसल रूबल शब्द का मतलब रूसी में काटना होता है. इसका इस्तेमाल रूसी रियासतों में किया जाता था. पीटर द ग्रेट ने 1704 में इसे आधुनिक बनाया और बाद में यह दुनिया की पहली दशमलव मुद्रा बन गई.
अमेरिकी डॉलर स्पेनिश डॉलर और ऑस्ट्रियन थैलर से प्रेरित है. इसे 1785 में आसान लेनदेन के लिए दशमलव प्रणाली के साथ आधिकारिक रूप से अपनाया गया था. वक्त के साथ-साथ डॉलर दुनिया की सबसे प्रमुख रिजर्व करेंसी बन चुका है.
हैती की फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद हैतीयन गौर्ड को अपनाया गया. इसका नाम 'गौर्ड' के नाम पर रखा गया. दरअसल यह स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है. अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी यह दो शताब्दी से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल में है.
ये सभी करेंसी युद्ध, क्रांति और आर्थिक सुधारों के दौरान भी बनी रहीं हैं. अपने स्थानीय महत्व के साथ-साथ ये राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भी प्रतीक हैं.
Published at : 25 Sep 2025 10:07 AM (IST)
