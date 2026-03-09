ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप

Ishan Kishan: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक दो दिन पहले ईशान किशन के परिवार में दो लोगों को निधन हो गया था. इसके बावजूद उन्होंने देश को वर्ल्ड कप जितवाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

Ishan Kishan Family Tragedy, T20 World Cup 2026: एक वक्त पर टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन (Ishan Kishan) ने मेहनत करके अपनी किस्मत पलटी. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली. अब वह वर्ल्ड विजेता खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. ईशान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रनों की पारी खेली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सिर्फ 2 दिन पहले ही ईशान के परिवार में 2 लोगों की मौत से मातम पसरा था?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइनल से दो 2 दिन पहले एक सड़क हादसे में ईशान किशन की चचेरी बहन और जीजा का निधन हो गया था. इस बड़े दुख के बावजूद ईशान ने देश को आगे रखते हुए शानदार पारी खेली. उन्होंने अपने खेल से बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं. 

घर नहीं आ सके ईशान 

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ईशान के पिता ने प्रणव पांडे ने कहा कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं. ईशान आना था चाहता था, लेकिन वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी की चलते नहीं आ सका. वह पूरी तरह से टूट गया है. बताया जा रहा है कि इस त्रासदी के चलते ही ईशान के पिता खिताबी मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद नहीं पहुंच सके थे. 

टूर्नामेंट में ईशान किशन का दमदार प्रदर्शन

टी20 विश्व कप में ईशान का बल्ला जमकर बोला. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में की लिस्ट में चौथे पायदान पर रहे. ईशान ने 9 मैचों की 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले. 

बताते चलें कि ईशान ने अब तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 45 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 45 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 1328 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं. 

 

Published at : 09 Mar 2026 01:57 PM (IST)
