टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो

इंडियन क्रिकेट टीम ने 8 मार्च को क्रिकेट इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर दिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया. मैच खत्म होते ही मैदान से कई ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर और फैंस खुशी से झूमते नजर आए. खास बात यह रही की कुछ डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और फैन्स उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.

टीम इंडिया की जीप पर 76 की उम्र में जमकर नाचें सुनील गावस्कर



भारत की जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस वीडियो की हो रही है, वह पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का है. 76 साल के गावस्कर मैच के बाद मैदान में ही खुशी से डांस करते नजर आए. ब्रॉडकास्टर स्टार भारत ने उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया. कई यूजर्स ने मजाक में इस वीडियो को देखकर लिखा है की 76 की उम्र में भी गावस्कर के मूव्स टीम के खिलाड़ियों से बेहतर है.

Sunil Gavaskar puts the dancing shoes on, literally! 🕺💙



Team India repeat, defeat history, & the former champion isn’t holding anything back while celebrating!#INDvNZ #Champions 🏆 pic.twitter.com/m0GFwttaZH — Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026



मैदान पर हार्दिक पांड्या का गर्लफ्रेंड संग डांस वायरल



भारत की जीत के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी जश्न में डूबे नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों के चेहरे पर वर्ल्ड कप जीतने की खुशी साफ नजर आ रही है और फैंस इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.



ये भी पढ़ें-Optical Illusion: जंगल की इस तस्वीर में छिपा है 12 नंबर, 10 सेकंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नजर है तेज

View this post on Instagram A post shared by Arvind Dukiya (@vk.aesthetic.edits)

खिलाड़ियों का भांगड़ा डांस भी हुआ वायरल



वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ी भांगड़ा करते हुए भी नजर आ रहे हैं. टीम इंडिया के खिलाड़ियों की यह मस्ती और ऊर्जा देखकर स्टेडियम में मौजूद फैंस भी उनके साथ घूमने लगे.

Ishan Kishan, Abhishek, Arshdeep, Tilak, Siraj and other Indian players doing crazy Bhangra dance after winning the T20 World Cup final.



Indian players in full joy mode, celebrating the historic victory with pure energy and happiness. 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/Mqbw8YExfH — Sonu (@Cricket_live247) March 9, 2026



फैंस के साथ इरफान पठान का डांस भी हुआ वायरल



पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और कमेंटेटर इरफान पठान भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न में शामिल हो गए. उन्होंने स्टैंड्स में मौजूद फैन्स के साथ डांस किया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा यह स्पेशल डांस है, इंडियन क्रिकेट की धड़कन यानी फैंस के साथ.

Ye special dance hai with heartbeat of Indian cricket. THE FANS. CONGRATULATIONS TO ALL OF YOU. @StarSportsIndia pic.twitter.com/WTFv1UYaFY — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 8, 2026



मैदान पर बाकी खिलाड़ियों की भी दिखी फुल मस्ती



वर्ल्ड कप जीतने के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कई और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जीत के बाद मजेदार अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरी तरह जश्न के मूड में दिखाई दिए और स्टेडियम में मौजूद फैंस भी इस पल के खूब मजे ले रहे हैं.

Hardik Pandya and Ishan Kishan dancing infront of their Girl friend on the field after the T20 World Cup 2026 victory. 😂💙 pic.twitter.com/nX0QwDGSLy — CricPal (@AnupPalAgt) March 8, 2026





सोशल मीडिया पर फैन्स के भी आए मजेदार रिएक्शन



न्यूजीलैंड को हराकर भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर भी टीम को खूब बधाइयां मिल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे टीम इंडिया के वीडियो को देखकर कई यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर वायरल वीडियो को देखकर कमेंट करता है आज के सबसे खूबसूरत वीडियो है यह. वहीं कुछ यूजर टीम इंडिया को बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है पूरी टीम इंडिया ने माहौल बना दिया. इसके अलावा इरफान पठान का वीडियो देखकर एक यूजर ने कमेंट किया इरफान भाई यह डांस हमारे पड़ोसियों पर उनकी बिरयानी से भी ज्यादा नमक छिड़क रहा है. वहीं टीम इंडिया की जीत को लेकर एक और यूजर कमेंट करता है धोनी ने शुरुआत की, रोहित ने इसे आगे बढ़ाया और और सूर्या ने भारत की इस लेगसी को जारी रखा, इसलिए जश्न तो बनता है टीम इंडिया को बधाई.

ये भी पढ़ें-इनके तो 36 गुण मिल गए... शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने किया बेहूदा डांस, यूजर्स ले रहे मजे; देखें वीडियो