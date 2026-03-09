जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने JEE Advanced 2026 की परीक्षा और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अहम जानकारी जारी कर दी है. इस साल परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. भारतीय उम्मीदवार 23 अप्रैल से 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि विदेशी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

क्या चाहिए योग्यता ?

JEE Advanced 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को JEE Main 2026 के पेपर-1 में पास होना जरूरी है और केवल टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार ही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे,।अभ्यर्थी ने पहली बार 12वीं कक्षा की परीक्षा 2025 या 2026 में दी होनी चाहिए. 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषय होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार अधिकतम दो बार ही JEE Advanced परीक्षा दे सकते हैं और ये प्रयास लगातार दो वर्षो में होने चाहिए. जिन उम्मीदवारों को पहले से किसी IIT में प्रवेश मिल चुका है, वे इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?



JEE Advanced 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. भारतीय महिला उम्मीदवारों और SC, ST तथा PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1600 रुपये रखा गया है. वहीं जनरल और OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों को 3200 रुपये का शुल्क देना होगा.विदेशी उम्मीदवारों के लिए भी अलग शुल्क तय किया गया है, जिसमें SAARC देशों के उम्मीदवारों के लिए 100 अमेरिकी डॉलर और अन्य देशों के उम्मीदवारों के लिए 200 अमेरिकी डॉलर आवेदन शुल्क तय किया गया है.

यह भी पढ़ें -उरई की बेटी ने रचा इतिहास, रक्षा मंत्रालय में पाई देश की इकलौती पोस्ट

कब जारी होगा एडमिट कार्ड

JEE Advanced 2026 के लिए एडमिट कार्ड 11 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जायेगा. उम्मीदवार 11 मई से 17 मई 2026 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.



परीक्षा 17 मई 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI