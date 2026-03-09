T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 95 रनों से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अपना तीसरा टी-20 विश्व कप जीतकर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां हर तरफ जश्न का माहौल है, वहीं फैंस के बीच टीम के 'कुंवारे' खिलाड़ियों को लेकर भी काफी दिलचस्पी बढ़ गई है. युवाओं से भरी इस चैंपियन टीम के कई ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं, जो मैदान पर तो विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में अभी भी सिंगल हैं.

चैंपियन स्क्वॉड में कुंवारे खिलाड़ियों का दबदबा

भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वॉड पर नजर डालें, तो इसमें युवाओं की संख्या काफी अधिक है. कप्तान सूर्यकुमार यादव, उपकप्तान हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी जहां शादीशुदा हैं, वहीं टीम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी 'बैचलर क्लब' का हिस्सा है. इस वर्ल्ड कप टीम में अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे कुल 8 खिलाड़ी शामिल थे जो अभी कुंवारे हैं.

टीम इंडिया के 'बैचलर' खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

अगर भारतीय क्रिकेट के मौजूदा बड़े चेहरों की बात करें जो कुंवारे हैं, तो इस लिस्ट में ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत जैसे नाम शामिल हैं. हालांकि, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के मुख्य स्क्वॉड में इनमें से 8 खिलाड़ी (ईशान, रिंकू, तिलक, अभिषेक, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप और सिराज) मौजूद थे जिन्होंने फाइनल की जीत में अपना योगदान दिया. हालांकि इनमें से दो प्लेयर्स रिंकू सिंह और कुलदीप यादव ऐसे हैं, जिनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन सगाई हो चुकी है.

इन युवा सितारों ने मैदान पर मचाया धमाल

टीम के इन कुंवारे सितारों ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी चमक बिखेरी है. अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी ने मध्य ओवरों में विकेटों की झड़ी लगा दी. बल्लेबाजी की बात करें तो रिंकू सिंह, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं ने मध्यक्रम और टॉप ऑर्डर में अपनी आक्रामकता से टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओवर से ही अपना दबदबा बनाए रखा. संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने कीवियों को चारों खाने चित कर दिया. यह लगातार दूसरी बार है जब भारतीय टीम टी-20 विश्व चैंपियन बनी है. इस जीत ने भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत कर दी है, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया और भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनाया.

