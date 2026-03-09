हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?

T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?

T20 World Cup 2026: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप जीता है. इस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बैचलर क्लब का हिस्सा हैं. आइए जानें कि कौन-कौन प्लेयर्स अभी कुंवारे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 95 रनों से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अपना तीसरा टी-20 विश्व कप जीतकर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां हर तरफ जश्न का माहौल है, वहीं फैंस के बीच टीम के 'कुंवारे' खिलाड़ियों को लेकर भी काफी दिलचस्पी बढ़ गई है. युवाओं से भरी इस चैंपियन टीम के कई ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं, जो मैदान पर तो विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में अभी भी सिंगल हैं.

चैंपियन स्क्वॉड में कुंवारे खिलाड़ियों का दबदबा

भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वॉड पर नजर डालें, तो इसमें युवाओं की संख्या काफी अधिक है. कप्तान सूर्यकुमार यादव, उपकप्तान हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी जहां शादीशुदा हैं, वहीं टीम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी 'बैचलर क्लब' का हिस्सा है. इस वर्ल्ड कप टीम में अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे कुल 8 खिलाड़ी शामिल थे जो अभी कुंवारे हैं.

टीम इंडिया के 'बैचलर' खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

अगर भारतीय क्रिकेट के मौजूदा बड़े चेहरों की बात करें जो कुंवारे हैं, तो इस लिस्ट में ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत जैसे नाम शामिल हैं. हालांकि, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के मुख्य स्क्वॉड में इनमें से 8 खिलाड़ी (ईशान, रिंकू, तिलक, अभिषेक, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप और सिराज) मौजूद थे जिन्होंने फाइनल की जीत में अपना योगदान दिया. हालांकि इनमें से दो प्लेयर्स रिंकू सिंह और कुलदीप यादव ऐसे हैं, जिनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन सगाई हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: India win T20 World Cup: जिस हनुमान मंदिर के दर्शन करने गई टीम इंडिया, क्या है इसका इतिहास, किसने बनवाया था इसे?

इन युवा सितारों ने मैदान पर मचाया धमाल

टीम के इन कुंवारे सितारों ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी चमक बिखेरी है. अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी ने मध्य ओवरों में विकेटों की झड़ी लगा दी. बल्लेबाजी की बात करें तो रिंकू सिंह, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं ने मध्यक्रम और टॉप ऑर्डर में अपनी आक्रामकता से टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओवर से ही अपना दबदबा बनाए रखा. संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने कीवियों को चारों खाने चित कर दिया. यह लगातार दूसरी बार है जब भारतीय टीम टी-20 विश्व चैंपियन बनी है. इस जीत ने भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत कर दी है, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया और भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनाया.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्डकप जीतने पर टीम इंडिया को मिली प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स, जानें किसके हिस्से आएगा कितना रुपया?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 India Win Bachelors Indian Cricketers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
जनरल नॉलेज
World War Survival Countries: तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
जनरल नॉलेज
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
जनरल नॉलेज
Mojtaba Khamenei Full Name: ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, क्या है उनका पूरा नाम?
ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, क्या है उनका पूरा नाम?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget