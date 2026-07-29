महिला ने खुद भरा सड़क का गड्ढा, Video देख लोग बोले- सिस्टम से हारी जनता
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क किनारे दो बोरी निर्माण सामग्री लेकर खड़ी होती है. इसके बाद वह सड़क पर बने बड़े गड्ढे में पहले पत्थर डालती है और फिर दूसरी बोरी से बराबर करने की कोशिश करती है.
बारिश के मौसम में सड़क पर बने गड्ढों से लोग कितने परेशान होते हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला प्रशासन का इंतजार करने के बजाय खुद ही सड़क का बड़ा गड्ढा भरने लगती है. महिला के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे शहर की खराब सड़कों की हकीकत भी बता रहे हैं.
खुद बोरी उठाई और भर दिया गड्ढा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क किनारे दो बोरी निर्माण सामग्री लेकर खड़ी होती है. इसके बाद वह सड़क पर बने बड़े गड्ढे में पहले पत्थर डालती है और फिर दूसरी बोरी की सामग्री डालकर उसे बराबर करने की कोशिश करती है. महिला का मकसद था कि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी न हो और हादसे का खतरा कम हो जाए.
A mother’s heart did what the authorities failed to do.— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) July 26, 2026
Frustrated by Bengaluru’s dangerous potholes, she brought soil herself and filled the road. Shame on the GBA and the Urban Development Minister for forcing citizens to do the government’s job.
This is not governance. It’s… pic.twitter.com/5cJh6YkEKe
बारिश में बढ़ जाती है परेशानी
बताया जा रहा है कि यह वीडियो बेंगलुरु का है, जहां बारिश के बाद कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं. इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को उनका अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. खासकर दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. ऐसे में महिला ने खुद ही गड्ढा भरने का फैसला किया.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ, प्रशासन पर उठे सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर आम लोगों को खुद सड़कें ठीक करनी पड़ रही हैं, तो यह प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है. कई लोगों ने मांग की कि ऐसे गड्ढों की सिर्फ अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि हर बारिश में लोगों को इसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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