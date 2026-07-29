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महिला ने खुद भरा सड़क का गड्ढा, Video देख लोग बोले- सिस्टम से हारी जनता

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क किनारे दो बोरी निर्माण सामग्री लेकर खड़ी होती है. इसके बाद वह सड़क पर बने बड़े गड्ढे में पहले पत्थर डालती है और फिर दूसरी बोरी से बराबर करने की कोशिश करती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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बारिश के मौसम में सड़क पर बने गड्ढों से लोग कितने परेशान होते हैं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला प्रशासन का इंतजार करने के बजाय खुद ही सड़क का बड़ा गड्ढा भरने लगती है. महिला के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे शहर की खराब सड़कों की हकीकत भी बता रहे हैं.

खुद बोरी उठाई और भर दिया गड्ढा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क किनारे दो बोरी निर्माण सामग्री लेकर खड़ी होती है. इसके बाद वह सड़क पर बने बड़े गड्ढे में पहले पत्थर डालती है और फिर दूसरी बोरी की सामग्री डालकर उसे बराबर करने की कोशिश करती है. महिला का मकसद था कि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी न हो और हादसे का खतरा कम हो जाए.

बारिश में बढ़ जाती है परेशानी

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बेंगलुरु का है, जहां बारिश के बाद कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं. इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को उनका अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. खासकर दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. ऐसे में महिला ने खुद ही गड्ढा भरने का फैसला किया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ, प्रशासन पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर आम लोगों को खुद सड़कें ठीक करनी पड़ रही हैं, तो यह प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है. कई लोगों ने मांग की कि ऐसे गड्ढों की सिर्फ अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि हर बारिश में लोगों को इसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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