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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई

'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई

भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज आर आश्विन ने साफ किया है कि अगर वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं रहे तो उन्हें दूसरे खिलाड़ियों को 'ड्रिंक सर्व' करनी चाहिए.  

Written By : संजना कुमारी |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 29 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्पिनर आर आश्विन ने हाल ही में वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक टिप्पणी कि है, जिसके बाद वे सवालों के घेरे में आ गए. अब उन्होंने इसपर सफाई देते हुए एक बयान दिया है. पहले उन्होंने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी अगर नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें टीम के अपने साथियों को ड्रिंक परोसना चाहिए. अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी अपमानजनक तरीके से नहीं की गई थी, और उनका मतलब केवल यह था कि 15 वर्षीय खिलाड़ी के लिए बेंच पर कुछ समय बिताना सीखने के लिए अच्छा अनुभव होगा. भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान पदार्पण किया और यहां तक कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दो अर्धशतक भी जड़े. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैंने पहले कहा था कि वैभव सूर्यवंशी 'समय बिता सकते हैं, किसी को ड्रिंक परोस सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं. यह अपमानजनक तरीके से नहीं था.'

आश्विन ने आगे कहा, 'मैं कह रहा था कि उसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. उसके पास इतनी बड़ी सीखने की प्रक्रिया है कि अगर वह बाहर बैठकर इसे देखे, तो वह और भी बेहतर बन जाएगा. ड्रॉप करने या लेने की बात मत करो उसे रहने दो, उसे विकसित होने दो. वह वाकई में अद्भुत खिलाड़ी बनेगा. 'वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड दौरा बेहद खराब रहा. वहां पर जोफर आर्चर ने उन्हें काफी परेशान भी किया. वहीं इंग्लैंड दौरे पर सूर्यवंशी तेज गेंदबाज की छोटी गेंदों को ज्यादा देर नहीं झेल पाएं और पवेलियन लौट गए, लेकिन जिम्बाब्वे दौरा पर वे फॉर्म में नजर आए.


अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई

अश्विन ने यह बताया कि मुकाबले के दौरान ज्यादातर गेंदबाज सूर्यवंशी को परेशान करने में असफल रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि लोग 'उनकी विदाई की भविष्यवाणी' नहीं कर सकते.  आश्विन ने वैभव के करियर के ऊपर बात करते हुए कहा 'आपके हिसाब से शॉर्ट बॉल के खिलाफ सबसे मजबूत बल्लेबाज कौन है? रिकी पोंटिंग? क्या वह कभी शॉर्ट बॉल पर आउट नहीं हुए? वह भी आउट हुए थे. तो हमें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बातें आम हैं. सीधी सी बात है अपनी खूबियां दिखाओ, अपनी कमियां छिपाओ और पर्दे के पीछे उन पर काम करते रहो. ये सारे सवाल... ट्रेंट ब्रिज पर उन्होंने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ कितनी बार खेला? ये सब अनुभव हैं. हम तुरंत उनके करियर के खत्म होने की बात नहीं कर सकते. किसी को बस ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता.'

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उन्होंने आगे कहा, 'वह अभी छोटा बच्चा है. समस्या यह है कि हम उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं. IPL में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं. हम चाहते हैं कि वे हर मैच में विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह खेलें और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे. असल में ऐसा नहीं होता. जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते ही हैं, और क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है.'

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:04 AM (IST)
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