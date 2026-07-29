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OYO Rooms Rules: गर्लफ्रेंड को ले जाना है OYO? जान लीजिए अपने कानूनी अधिकार

OYO Rooms Rules: नए-नए कपल्स के लिए एक परफेक्ट टाइम बिताने के लिए OYO सबसे अच्छा विकल्प होता है. लेकिन OYO जाने से पहले आपक अपने कानूनी अधिकार जान लेना जरुरी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Jul 2026 07:51 AM (IST)
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OYO Rooms Rules: आजकल कपल्स के लिए एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए होटल या OYO रूम बुक करना बहुत आम बात हो गई. क्योंकि यहां पर वो बिना किसी परेशानी के एक-दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं. लेकिन अक्सर युवाओं के मन में एक डर या हिचकिचाहट होती है कि क्या अविवाहित कपल्स का होटल में रुकना कानूनी रूप से सही है. ऐसे में कई बार युवक पुलिस या होटल स्टाफ के डर से परेशान रहते हैं. आइए जानते हैं कि भारत के कानून के हिसाब से OYO या किसी भी होटल में रुकने पर आपके पास क्या-क्या कानूनी अधिकार होते हैं?

क्या OYO में रुकना गैरकानूनी है?

सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत का कानून किसी भी कपल को एक साथ होटल में रुकने से नहीं रोकता है. भारत के संविधान के मुताबिक,अगर लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, तो वे अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं. ऐसे में देश का कोई भी कानून दो बालिग अनमैरिड कपल्स को होटल का कमरा बुक करने या वहां साथ रुकने से मना नहीं करता है. 

 लोकल आईडी को लेकर क्या है नियम?

कई बार कपल्स को यह दिक्कत आती है कि होटल वाले उसी शहर की आईडी देखकर कमरा देने से मना कर देते हैं. ऐसे में कानून के अनुसार होटल वाले लोकल आईडी को मना नहीं कर सकते, बशर्ते उनकी खुद की कोई निजी पॉलिसी ऐसी न हो. साथ ही OYO और कई बड़े होटलों ने अब अपनी पॉलिसी में साफ कर दिया है कि वे लोकल आईडी स्वीकार करते हैं. और आप एक बार होटल बुक करते समय कप्पल अलाऊ और  लोकल आईडी का फिल्टर जरूर चेक कर लें. 

इसे भी पढ़ें: AK-47 कब चला सकती है पुलिस, क्या है भीड़ नियंत्रण की SOP?

क्या पुलिस आपको परेशान कर सकती है?

अक्सर कपल्स के मन में सबसे बड़ा डर पुलिस की रेड का होता है. लेकिन आपको बता दें कि अगर दो कपल्स अपनी मर्जी से होटल के कमरे में ठहरे हैं, तो पुलिस उन्हें बिना किसी वजह के परेशान या गिरफ्तार नहीं कर सकती है. होटल के बंद कमरे के अंदर दोनों की सहमति से समय बिताना कोई अपराध नहीं है. हां, अगर पुलिस को वहां किसी तरह की अवैध गतिविधि का शक होता है, तभी वे जांच कर सकते हैं. वे आपकी मर्जी के बिना आपके माता-पिता को फोन करने की धमकी देकर आपको डरा नहीं सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: AK-47 Police Rules : किस लेवल के पुलिसकर्मी को मिलती है AK-47, क्या हैं नियम?

Published at : 29 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
GK NEWS Oyo Room Rules Couples In Oyo
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