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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Income: पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?

Pakistan Income: पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?

Pakistan Income: पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा काफी कम आय पर गुजारा करता है. आइए जानते हैं कि यहां कितने लोग ₹1 लाख से ऊपर कमाते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Mar 2026 09:13 PM (IST)
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Pakistan Income: पाकिस्तान समेत कई देशों में आय कि असमानता और वेतन में अंतर अभी भी काफी बड़ी आर्थिक समस्या बनी हुई है. यहां पेशेवरों और कारोबारी नेताओं का एक छोटा सा समूह ऊंची तनख्वाह कमाता है. लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा काफी कम आय पर गुजारा करता है. अगर तुलना की जाए तो भारत का ₹1 लगभग तीन पाकिस्तानी रुपये के बराबर माना जाता है. कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान में हर महीने ₹1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या काफी कम है. 

पाकिस्तान में कितने लखपति? 

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 59 लाख पंजीकृत करदाता हैं. अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान में हर महीने ₹1 लाख ( 3 लाख पाकिस्तानी रुपये) से ज्यादा कमाने वालों की कुल संख्या 4 लाख से 10 लाख के बीच है. जब देश की आबादी से इसकी तुलना की जाती है तो यह समूह सभी नागरिकों का सिर्फ 0.2% से 0.4% ही बनता है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लखपतियों की संख्या देश के आकार के हिसाब से काफी कम है.

औसत वेतन के मुकाबले काफी बड़ा अंतर 

देश के औसत वेतन से तुलना करने पर आय का यह अंतर और भी साफ हो जाता है. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 2024-2025 के लिए किए गए सर्वेक्षण में एक आम पाकिस्तानी कामगार का औसत मासिक वेतन लगभग 39,042 पाकिस्तानी रुपये होने का अनुमान लगाया गया था. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर महीने लगभग 3 लाख पाकिस्तानी रुपये कमाता है वह पाकिस्तान के औसत कामगार के मुकाबले लगभग आठ गुना ज्यादा कमा रहा है.

सबसे ज्यादा वेतन वाले पेशे

इस स्तर पर कमाने वाले ज्यादातर लोग खास या फिर ऊंचे पदों वाले पेशों से जुड़े होते हैं. सबसे खास सेक्टरों में से एक है इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी. यहां डिजिटल स्किल्स की जबरदस्त मांग की वजह से सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर और सिस्टम आर्किटेक्ट अक्सर अच्छी खासी सैलरी पाते हैं.

कॉर्पोरेट लीडर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट 

ज्यादा कमाई करने वालों का एक और ग्रुप कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर से आता है. बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव, सीनियर बैंकिंग अधिकारी और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अक्सर नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा कमाते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल भी इसी कैटेगरी में आते हैं. इनमें से कुछ लोग अपने अनुभव और क्लाइंट्स के आधार पर हर महीने एक लाख से लेकर एक मिलियन पाकिस्तानी रुपये तक कमाते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है डार्क ट्रांजिट? जिससे समंदर में अचानक गायब हो जाता है जहाज, ईरानी नेवी को ऐसे ही दिया जा रहा चकमा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Pakistan Economy Pakistan Income Lakhpati Pakistan
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