सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल

सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल
PAK vs BAN 2nd ODI: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में सलमान आगा का रन आउट बड़े विवाद का कारण बन गया है. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
Salman Agha Run Out Controversy: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे वनडे मैच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पाक टीम के बल्लेबाज सलमान आगा रन आउट हो गए, जिसके बाद क्रिकेट में खेल भावना पर भी सवाल उठने लगे हैं. रन आउट होने के बाद सलमान आगा ने पहले दस्ताने उतार कर फेंक दी और फिर हेलमेट को भी जमीन पर दे मारा. वहीं सलमान के ड्रेसिंग रूम मैनव आपस लौटने के बाद मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेशी खिलाड़ियों से बहस करते देखा गया.
दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तानी की टीम पहले बैटिंग करने आई. यह घटना पाकिस्तानी पारी के 39वें ओवर की चौथी गेंद पर घटित हुई. मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने रिजवान बैटिंग कर रहे थे. रिजवान ने गेंद को हल्का सा पुश किया, जिसकी वजह से गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में आ रही थी.
असल में हुआ ये कि नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान आगा अपनी क्रीज से बाहर थे. गेंद सलमान के बल्ले से लगी और फिर मेहदी हसन के हाथों में गई. इसी बीच दोनों की टक्कर भी हुई, वहीं सलमान को लगा कि अब गेंद प्ले में नहीं है, इसलिए वो बॉल उठाने के लिए नीचे झुके. उससे पहले ही मेहदी हसन ने बॉल उठाकर स्टंप्स पर मार दी और रन आउट की अपील कर दी. नियमानुसार थर्ड अंपायर ने सलमान को आउट करार दिया.
pic.twitter.com/K7CytUmEap— syedaneees (@CricStatsPk) March 13, 2026
SALMAN AGHA: THE LONE WARRIOR 🚨🏏
Runs: 64
Balls: 62
Boundaries: 7 Fours, 2 Sixes
Strike Rate: 103.22
Status: Controversially Run Out 🚩
On merit, Salman Agha was the clear winner in that Pakistan middle order today. To have a clinical performance ended…
सलमान आगा सब खड़े-खड़े देखते रहे. उनके चेहरे के हाव-भाव बयां कर रहे थे कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों द्वारा दिखाई गई खेल भावना से जरा भी खुश नहीं हैं. वहीं आउट करार दिए जाने के बाद उन्होंने पहले दस्ताने उतार कर फेंक दिए और फिर हेलमेट भी उतार कर फेंक दिया. दूसरी ओर जब सलमान आगा वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, तब भी उन्होंने बैट और हेलमेट को पटक दिया और बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए नजर आए.
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Source: IOCL