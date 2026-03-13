सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल

सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल

PAK vs BAN 2nd ODI: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में सलमान आगा का रन आउट बड़े विवाद का कारण बन गया है. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Mar 2026 06:24 PM (IST)
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Salman Agha Run Out Controversy: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे वनडे मैच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पाक टीम के बल्लेबाज सलमान आगा रन आउट हो गए, जिसके बाद क्रिकेट में खेल भावना पर भी सवाल उठने लगे हैं. रन आउट होने के बाद सलमान आगा ने पहले दस्ताने उतार कर फेंक दी और फिर हेलमेट को भी जमीन पर दे मारा. वहीं सलमान के ड्रेसिंग रूम मैनव आपस लौटने के बाद मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेशी खिलाड़ियों से बहस करते देखा गया.

दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तानी की टीम पहले बैटिंग करने आई. यह घटना पाकिस्तानी पारी के 39वें ओवर की चौथी गेंद पर घटित हुई. मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे और सामने रिजवान बैटिंग कर रहे थे. रिजवान ने गेंद को हल्का सा पुश किया, जिसकी वजह से गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में आ रही थी.

असल में हुआ ये कि नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान आगा अपनी क्रीज से बाहर थे. गेंद सलमान के बल्ले से लगी और फिर मेहदी हसन के हाथों में गई. इसी बीच दोनों की टक्कर भी हुई, वहीं सलमान को लगा कि अब गेंद प्ले में नहीं है, इसलिए वो बॉल उठाने के लिए नीचे झुके. उससे पहले ही मेहदी हसन ने बॉल उठाकर स्टंप्स पर मार दी और रन आउट की अपील कर दी. नियमानुसार थर्ड अंपायर ने सलमान को आउट करार दिया.

सलमान आगा सब खड़े-खड़े देखते रहे. उनके चेहरे के हाव-भाव बयां कर रहे थे कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों द्वारा दिखाई गई खेल भावना से जरा भी खुश नहीं हैं. वहीं आउट करार दिए जाने के बाद उन्होंने पहले दस्ताने उतार कर फेंक दिए और फिर हेलमेट भी उतार कर फेंक दिया. दूसरी ओर जब सलमान आगा वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, तब भी उन्होंने बैट और हेलमेट को पटक दिया और बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए नजर आए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Mar 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Bangladesh PAK Vs BAN Salman Agha PAKISTAN CRICKET TEAM
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