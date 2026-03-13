हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPNG कैसे की जाती है स्टोर, देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी?

PNG कैसे की जाती है स्टोर, देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी?

CNG PNG Supply: हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह जारी किया है कि देश में गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पीएनजी को कैसे स्टोर किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Mar 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

CNG PNG Supply:  एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी जैसे खाना पकाने और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की संभावित कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में मामले को समझने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मंत्रालय का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई में कोई भी कमी नहीं है. मंत्रालय के मुताबिक पूरे भारत में लगभग 25000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी के पास भी स्टॉक खत्म होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है. इसी के साथ पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की भी सप्लाई बिना किसी रूकावट के जारी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पीएनजी को कैसे स्टोर किया जाता है और देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी है.

पीएनजी को कैसे स्टोर किया जाता है? 

एलपीजी सिलेंडरों के उलट पीएनजी को घरों में या फिर किसी एक केंद्रीय जगह पर स्टोर नहीं किया जा सकता. इसके बजाय इसे एक लगातार चलने वाले पाइपलाइन सिस्टम के जरिए पहुंचाया जाता है. पीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होती है. यह जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों से निकाली गई एक प्राकृतिक गैस है. प्रोसेसिंग के बाद इस गैस को पाइप लाइनों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है. यह इसे सीधे घर, उद्योग और कमर्शियल जगहों तक पहुंचाता है. यह सिस्टम पानी की सप्लाई के नेटवर्क की तरह काम करता है. 

पूरे देश में पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर 

भारत ने शहरों और औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी की सप्लाई के लिए एक काफी बड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाया है.  ऐसी ही एक मुख्य पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन. इसका संचालन GAIL (INDIA) Limited करती है. 

घरों में गैस स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं 

क्योंकि पीएनजी की सप्लाई पाइप लाइनों के जरिए होती है इस वजह से उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की तरह घर में गैस स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. गैस दिन के 24 घंटे उपलब्ध रहती है और जब भी इसकी जरूरत होती है यह पाइप लाइनों के जरिए बहती रहती है.  यह सिस्टम घरों के स्तर पर गैस स्टोर करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को कम करता है. 

सुरक्षित सप्लाई के लिए प्रेशर कंट्रोल

सप्लाई सिस्टम में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइनों में गैस के प्रेशर को काफी सावधानी से कंट्रोल किया जाता है. सिटी गेट स्टेशन और जिला रेगुलेटरी स्टेशन जैसी जगहों पर गैस के रिहायशी या कमर्शियल इलाकों तक पहुंचने से पहले उसके प्रेशर को कम और रेगुलेट किया जाता है. ये सिस्टम प्रेशर के सुरक्षित स्तर को बनाए रखते हैं. इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और उपभोक्ताओं तक गैस की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित होती है. 

भारत में मौजूद एनर्जी स्टॉक की स्थिति 

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का कुल एनर्जी भंडार सुरक्षित बना हुआ है. देश के पास अभी 74 दिनों के लिए कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद हैं. यह स्टॉक वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली रूकावटों से देश को बचाने के लिए एक बफर का काम करता है. 

रणनीतिक भंडार और इमरजेंसी बैकअप 

कुल भंडार में से भारत लगभग 50 दिनों के कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन स्टॉक को एक खास बैकअप सप्लाई के तौर पर रखता है. इसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में जमा 25 दिनों का ईंधन और तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास मौजूद 25 दिनों का अतिरिक्त ईंधन शामिल है.

यह भी पढ़ें: अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Mar 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Piped Natural Gas PNG Gas CNG-PNG Supply
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
PNG कैसे की जाती है स्टोर, देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी?
PNG कैसे की जाती है स्टोर, देश में इस वक्त कितने दिन की पीएनजी?
जनरल नॉलेज
क्रूड ऑयल से कितना अलग होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, इससे कैसे तय होती है तेल की कीमत?
क्रूड ऑयल से कितना अलग होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, इससे कैसे तय होती है तेल की कीमत?
जनरल नॉलेज
Al Aqsa Mosque: अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम
अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम
जनरल नॉलेज
Pakistan Income: पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?
पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, पाकिस्तान-बांग्लादेश वनडे मैच का वीडियो वायरल
सलमान आगा ने फेंक दिया हेलमेट, बीच मैदान में मचा जबरदस्त बवाल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
जनरल नॉलेज
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
शिक्षा
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget