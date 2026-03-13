बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह अपने गानों के लिए तो बहुत मशहूर हैं ही, लेकिन इन दिनों एक और चीज है जिसके लिए उनकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं. वो है मीका सिंह का लग्जीरियस फार्महाउस! दरअसल हाल ही में मीका सिंह के दिल्ली फार्महाउस पर फराह खान व्लॉग शूट करने के लिए पहुंचीं. फराह ने इस दौरान सिंगर के फार्महाउस के कोने- कोने की झलक दिखाई है. तभी से इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

बेहद लग्जीरियस है फार्महाउस

मीका सिंह का ये दिल्ली स्थित फार्महाउस बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस है. ऐसा क्या है जो इस फार्महाउस में नहीं है. यहां पर घोड़े का अस्तबल, हेलीपैड, गुरुद्वारा सबकुछ है. कोई व्यक्ति यहां आए तो उसे कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े. फराह खुद इसे देखकर कहती हैं एक होते हैं अमीर और एक होते हैं रईस. फराह मीका का फार्महाउस देख उन्हें रईस कह रही हैं.

सलमान खान भी भूल जाएंगे अपना फार्म

फराह खान ने खुद ये बात मीका का फार्महाउस देखने के बाद कही है. फराह वीडियो में मीका से पूछती हैं कि क्या सलमान खान ने उनका फार्म देखा हैत जिस पर मीका कहते हैं नहीं देखा. इसके बाद फराह कहती हैं, 'करजत भूल जाएगा वो'. इस पर मीका भी हंस पड़ते हैं.

मंदिर भी और गुरुद्वारा भी

मीका सिंह के फार्महाउस में आपको एक गुरुद्वारा भी दिखेगा. जहां पर कीर्तन होते हैं. घर क अंदर ही मौजूद इस गुरुद्वारे में आप कभी भी जाकर माथा टेक सकते हैं. मीका ने बताया कि उनके पिता भी गुरुद्वारा में कीर्तन किया करते थे. ऐसे में ये उनके लिए बहुत ज्यादा खास है.

इस फार्महाउस में एक मंदिर भी है जिसमें शिवलिंग वारजमान है. इसके अलावा गणेश जी, सरस्वती माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है. यहां पर एक पंडित जी होते हैं जो सारी पूजा- पाठ का ध्यान रखते हैं.

घर में ही है हेलीपैड

मीका को यदि अपने फार्महाउस से कहीं जाना हो तो वो यहीं पर सीधे हैलिकॉप्टर से जा सकते हैं या उतर भी सकते हैं. क्योंकि उनके फार्महाउस में पर्सनल हेलीपैड भी है.

म्यूजिक स्टूडियो

इस फार्म हाउस में एक म्यूजिक स्टूडियो है, जहां पर 1000 लोगों की पार्टी स्पेस भी बनी है. यहां पर ही कोई भी पार्टी हो सकती है. यहां एक स्टेज बना है जो पूरी तरह से म्यूजिक कॉन्सर्ट वाला फील देता है.

ढाबा और रोमांटिक डेट सेटअप

मीका के इस फार्महाउस में एक ढाबा भी है जो काफी बड़ा है और बाहर की तरफ है. इसके बाहर कुछ खाट भी लगी हैं जो पूरी तरह से हाईवे वाले ढाबे की फील देती हैं. इसके अलावा बाहर लाइट्स लगाकर एक रोमांटिक सेटअप भी बनाया गया है.

देसी किचन है खास

मीका के इस फार्महाउस में किचर घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर ओपन किचन है. जो पूरी तरह से देसी सेटअप में बना है. यहां गैस नहीं बल्कि चूल्हा है, जिसमें लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता है.

घोड़े का अस्तबल और गाय का फार्म

मीका के इस फार्महाउस में घोड़ों का अस्तबल भी है, इसी के अलावा गाय का फार्म भी है. सिंगर के घर में पली हुई गाय के दूध से ही घी भी बनाया जाता है, जिसे वो खाने में इस्तेमाल करते हैं.

सिंपल इनसाइड लुक

मीका का फार्महाउस अंदर में बहुत की सिंपल और कोजी है. इसमें कोई बड़ी- बड़ी पेंटिंग्स या कोई एंटीक शो पीस नहीं है. ऑफ व्हाइट थीम पर बना ये फार्महाउस बाहर से जितना लग्जीरियस है अंदर से उतना ही सिंपल और सोबर है.

मीका सिंह का फार्महाउस बाहर से जितना लग्जीरियस है अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोबर है. इसके अलावा ये फार्महाउस पूरी तरह से देसी पंजाबी वाइब देता है. इसका इंटीरियर भी इसी तरह से किया गया है. यहां पर 50 लोगों का स्टाफ है जो हर समय रहता है और इसकी देखभाल करता है.