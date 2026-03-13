हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAl Aqsa Mosque: अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम

Al Aqsa Mosque: अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम

Al Aqsa Mosque: अल अक्सा मस्जिद में पहली बार लगातार दो जुमे की नमाज नहीं हुई हैं. आइए जानते हैं क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Mar 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Al Aqsa Mosque: लगभग 6 दशकों में पहली बार इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद में लगातार दो जुमे की नमाजें नहीं हुई हैं. यह फैसला मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और यरुशलम में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बढ़ने के बीच लिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से शहर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ऐसा 1967 के बाद पहली बार हुआ है जब लगातार शुक्रवार की नमाजें नहीं हुईं.

ईरान इजरायल संघर्ष से जुड़ी सुरक्षा चिंता 

इजरायली नागरिक अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की उस चेतावनी के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान संभावित खतरों की आशंका जताई थी. जवाबी हमलों और बढ़ते तनाव के बाद इजरायली अधिकारियों ने यरुशलम में एक तरह की आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी. इन उपायों के तहत अधिकारियों ने अस्थायी रूप से अल अक्सा मस्जिद परिसर को बंद कर दिया. इसी के साथ उन बड़ी सभाओं पर भी रोक लगा दी जिनसे सुरक्षा को खतरा हो सकता था.

पुराने शहर के दूसरे धार्मिक स्थल भी बंद 

ये पाबंदियां सिर्फ अल अक्सा परिसर तक ही सीमित नहीं थीं. सुरक्षा बलों ने  यरुशलम के पुराने शहर में स्थित दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया. इनमें वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर शामिल थे. इससे सुरक्षा के बढ़े हुए अलर्ट के दौरान अलग-अलग धर्मों के लोगों के प्रवेश पर प्रभावी रूप से रोक लग गई.

रमजान के पवित्र महीने के दौरान पाबंदी 

इस फैसले ने खास तौर से इस वजह से ध्यान खींचा है क्योंकि यह रमजान के महीने में हुआ है. इस दौरान आमतौर पर मस्जिद में आने वालों की संख्या ज्यादा होती है. रमजान के दौरान आमतौर पर हजारों की संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज और शाम के धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस मस्जिद में इकट्ठा होते हैं. 

मस्जिद में प्रवेश के कड़े नियम 

भले ही मस्जिद में प्रवेश की आंशिक अनुमति दी गई हो लेकिन इसके बाद भी इजरायली अधिकारियों ने मस्जिद जाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश पर कड़े नियम लागू किए हैं. मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक परिसर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ 55 साल से ज्यादा आयु के पुरुष, 50 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं और 12 साल से कम आयु के बच्चों को है. 

फिलिस्तीनियों के लिए जरूरी परमिट 

एक और जरूरी शर्त इजरायली अधिकारियों द्वारा जारी विशेष परमिट या इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्रों की जरूरत है. फिलिस्तीनियों को परिसर में प्रवेश करने से पहले यह दस्तावेज प्राप्त करना अनिवार्य है. इस नियम ने नमाज में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को और भी ज्यादा सीमित कर दिया है.

इसी के साथ अधिकारियों ने मस्जिद परिसर के अंदर नमाज के समय और नमाजियों की संख्या पर भी  पाबंदियां लगाई हैं. फिलहाल आने वालों को सिर्फ दोपहर और शाम की नमाज के समय ही अंदर रहने की इजाजत दी गई है. उन्हें इफ्तार के लिए मस्जिद परिसर में रुकने की इजाजत नहीं है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Mar 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Al Aqsa Mosque Iran Israel Conflict Mosque Restrictions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Al Aqsa Mosque: अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम
अल अक्सा मस्जिद में 60 साल में पहली बार लगातार क्यों नहीं हुई दो जुमे की नमाज? जानें इसके नियम
जनरल नॉलेज
Pakistan Income: पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?
पाकिस्तान में कितने लोग कमाते हैं 1 लाख रुपये के ऊपर, जानें यहां कितने लखपति?
जनरल नॉलेज
जब भारत में भी हैं तेल के कुएं तो विदेश से क्यों मंगाता है क्रूड ऑयल, क्या है जरूरत?
जब भारत में भी हैं तेल के कुएं तो विदेश से क्यों मंगाता है क्रूड ऑयल, क्या है जरूरत?
जनरल नॉलेज
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu
Iran Israel US War: ईरान ने Dubai को फिर से दहलाया, आसमान में दिखा धुंए का गुबार!| Mojtaba Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
लाइफस्टाइल
Fruit Vs Juice: जूस पीने के बजाय फल खाने को क्यों कहते हैं डॉक्टर्स, क्या है वजह?
जूस पीने के बजाय फल खाने को क्यों कहते हैं डॉक्टर्स, क्या है वजह?
नौकरी
Adobe के CEO शांतनु नारायण ने दिया इस्तीफा, जानिए कितनी है उनकी सैलरी और नेटवर्थ
Adobe के CEO शांतनु नारायण ने दिया इस्तीफा, जानिए कितनी है उनकी सैलरी और नेटवर्थ
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget