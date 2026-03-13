निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'

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बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अगला सीएम कौन होगा यह चर्चा का विषय बना हुआ है. सियासी गलियारों में अलग-अलग नामों की चर्चा हो रही है. सम्राट चौधरी तक के नाम की शोर है. दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे जो जेडीयू में शामिल हुए हैं उनको लेकर भी मांग हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए. इस बीच जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया है.

'अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तय करेगा शीर्ष नेतृत्व'

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू नेता निशांत कुमार के सीएम बनने की अटकलों के बारे में कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. पटना में मीडिया से मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इस पर आखिरी फैसला एनडीए के वरिष्ठ नेता तय करेंगे.

मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे की जेडीयू में एंट्री हुई है और बिहार में अगला सीएम उन्हें बनाने की मांग चल रही है.

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निशांत को सीएम बनाने की मांग को बताया स्वाभाविक

जेडीयू के कई विधायक निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग स्वाभाविक है. उनके समर्थक चाहते हैं कि वे सीएम बनें, वे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सीएम बनने को लेकर फैसले एनडीए के बड़े नेता करेंगे.

दूसरी ओर एलपीजी संकट पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और कहीं पर कोई समस्या नहीं है. कुछ अफवाह फैलाने और कालाबाजारी करने वाले लोग इस काम में लगे हुए हैं. कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस संबंध में गुरुवार को हम लोगों की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां बैठक हुई है. यहां चुनाव को लेकर विधायकों को दिशा-निर्देश दिया गया. शनिवार को इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा के यहां बैठक है और 15 मार्च को संसदीय कार्यमंत्री के यहां बैठक होनी है. दावा किया कि बिहार की राज्यसभा की पांचों सीटें एनडीए के खाते में आएंगी.

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