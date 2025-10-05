हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन

इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन

Railway Station Closed On Sunday: भारत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है, इसी यहां कभी ट्रेनों के पहिए नहीं थमते हैं. लेकिन एक स्टेशन ऐसा भी है, जहां संडे को छुट्टी रहती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Railway Station Closed On Sunday: भारत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है, इसी यहां कभी ट्रेनों के पहिए नहीं थमते हैं. लेकिन एक स्टेशन ऐसा भी है, जहां संडे को छुट्टी रहती है.

भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. देशभर में रोजाना लाखों यात्री सैकड़ों ट्रेनों से सफर करते हैं और हजारों रेलवे स्टेशन उनको इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जो अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा है? यह स्टेशन बेनाम है और संडे को यहां छुट्टी रहती है. चलिए इसका कारण जानते हैं.

1/7
यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पास स्थित है. बर्धमान से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित यह स्टेशन रोजाना यात्री ट्रेनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है.
यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पास स्थित है. बर्धमान से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित यह स्टेशन रोजाना यात्री ट्रेनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है.
2/7
यहां केवल बांकुड़ा-मासाग्राम पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, लेकिन हफ्ते में एक दिन यानी रविवार को यह ट्रेन भी नहीं आती और स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा रहता है.
यहां केवल बांकुड़ा-मासाग्राम पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, लेकिन हफ्ते में एक दिन यानी रविवार को यह ट्रेन भी नहीं आती और स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा रहता है.
3/7
इसका कारण भी काफी दिलचस्प है. दरअसल रविवार को स्टेशन मास्टर को ट्रेन के लिए टिकट खरीदने के लिए बर्धमान शहर जाना पड़ता है. इस वजह से स्टेशन पर टिकट काउंटर और सभी सेवाएं उस दिन बंद रहती हैं.
इसका कारण भी काफी दिलचस्प है. दरअसल रविवार को स्टेशन मास्टर को ट्रेन के लिए टिकट खरीदने के लिए बर्धमान शहर जाना पड़ता है. इस वजह से स्टेशन पर टिकट काउंटर और सभी सेवाएं उस दिन बंद रहती हैं.
4/7
यही वजह है कि इस स्टेशन पर संडे की छुट्टी रहती है. इसी स्टेशन की एक और खासियत यह है कि इसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है. हालांकि टिकटों पर अब भी पुराने समय का नाम रैनागर ही छपा हुआ है.
यही वजह है कि इस स्टेशन पर संडे की छुट्टी रहती है. इसी स्टेशन की एक और खासियत यह है कि इसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है. हालांकि टिकटों पर अब भी पुराने समय का नाम रैनागर ही छपा हुआ है.
5/7
यानी अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन लेना चाहें, तो टिकट पर यही नाम दिखाई देगा. नाम न होने के बावजूद यह स्टेशन स्थानीय यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बांकुड़ा और मासाग्राम के बीच सफर करने वालों का छोटा, लेकिन जरूरी पड़ाव है.
यानी अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन लेना चाहें, तो टिकट पर यही नाम दिखाई देगा. नाम न होने के बावजूद यह स्टेशन स्थानीय यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बांकुड़ा और मासाग्राम के बीच सफर करने वालों का छोटा, लेकिन जरूरी पड़ाव है.
6/7
रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसे छोटे स्टेशन अक्सर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बनाए जाते थे, ताकि स्थानीय लोगों को ट्रेन सेवा का लाभ मिल सके.
रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसे छोटे स्टेशन अक्सर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बनाए जाते थे, ताकि स्थानीय लोगों को ट्रेन सेवा का लाभ मिल सके.
7/7
हालांकि आधुनिक समय में बड़े नेटवर्क और डिजिटल टिकटिंग ने इनकी अहमियत बदल दी है, फिर भी यह स्टेशन पुराने समय की याद दिलाता है.
हालांकि आधुनिक समय में बड़े नेटवर्क और डिजिटल टिकटिंग ने इनकी अहमियत बदल दी है, फिर भी यह स्टेशन पुराने समय की याद दिलाता है.
Published at : 05 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Railway Station Railway Station Closed On Sunday Bankura Masagram Passenger Unnamed Railway Station

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget