इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन
Railway Station Closed On Sunday: भारत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है, इसी यहां कभी ट्रेनों के पहिए नहीं थमते हैं. लेकिन एक स्टेशन ऐसा भी है, जहां संडे को छुट्टी रहती है.
भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. देशभर में रोजाना लाखों यात्री सैकड़ों ट्रेनों से सफर करते हैं और हजारों रेलवे स्टेशन उनको इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जो अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा है? यह स्टेशन बेनाम है और संडे को यहां छुट्टी रहती है. चलिए इसका कारण जानते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 04:52 PM (IST)
