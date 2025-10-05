इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं बजती ट्रेन की सीटी, जानें क्यों खास है यह स्टेशन

यानी अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन लेना चाहें, तो टिकट पर यही नाम दिखाई देगा. नाम न होने के बावजूद यह स्टेशन स्थानीय यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बांकुड़ा और मासाग्राम के बीच सफर करने वालों का छोटा, लेकिन जरूरी पड़ाव है.