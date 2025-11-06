एक्सप्लोरर
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
Narrowest River In The World: क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसे एक इंसान एक छलांग में पार कर सके? हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है. जानें यह नहीं कहां पर बहती है.
पृथ्वी पर नदियां हमेशा से सभ्यताओं का प्रतीक रही हैं. कहीं वे जीवन का आधार बनीं, तो कहीं विनाश का कारण, लेकिन इन्हीं में एक नदी ऐसी भी है, जो अपनी चौड़ाई की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखती है. यह है हुआलाई नदी (Hualai River), जिसे दुनिया की सबसे संकरी नदी कहा जाता है. यह नदी इतनी पतली है कि एक व्यक्ति आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाकर पहुंच सकता है.
Published at : 06 Nov 2025 06:50 AM (IST)
