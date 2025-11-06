हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार

Narrowest River In The World: क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसे एक इंसान एक छलांग में पार कर सके? हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है. जानें यह नहीं कहां पर बहती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Nov 2025 06:50 AM (IST)
पृथ्वी पर नदियां हमेशा से सभ्यताओं का प्रतीक रही हैं. कहीं वे जीवन का आधार बनीं, तो कहीं विनाश का कारण, लेकिन इन्हीं में एक नदी ऐसी भी है, जो अपनी चौड़ाई की वजह से दुनिया में अलग पहचान रखती है. यह है हुआलाई नदी (Hualai River), जिसे दुनिया की सबसे संकरी नदी कहा जाता है. यह नदी इतनी पतली है कि एक व्यक्ति आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगाकर पहुंच सकता है.

यह अनोखी नदी उत्तरी चीन में बहती है और लगभग 17 किलोमीटर लंबी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नदी करीब 10,000 साल पुरानी है और आज भी अपनी प्राकृतिक धारा के साथ बह रही है.
इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी चौड़ाई जो औसतन सिर्फ 15 सेंटीमीटर है. इतना ही नहीं, कुछ हिस्सों में इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तक सिमट जाती है.
यानी अगर कोई ध्यान से न देखे तो यह एक पानी की लकीर जैसी लग सकती है. इस नदी की गहराई भी बहुत अधिक नहीं है.
ऑडिटी सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी अधिकतम गहराई मात्र 50 सेंटीमीटर है. यानी कोई बच्चा भी अगर इसमें पैर रख दे तो पूरा पैर शायद ही डूबे. नदी का पानी अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स से निकलता है, जो आसपास की चट्टानों और मिट्टी की परतों से रिसते हुए सतह पर आता है.
इसके बाद यह धीरे-धीरे बहता हुआ दलाई नूर झील (Dalai Nur Lake) में जाकर मिलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि हुआलाई नदी एक प्राकृतिक चमत्कार है, जो पृथ्वी की भू-आकृति और जल-संतुलन के हजारों साल पुराने बदलावों की कहानी कहती है.
इसे लिविंग जियोग्राफिक वंडर कहा जाता है, क्योंकि इतने छोटे आकार के बावजूद इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन मौजूद है. चीन में यह नदी एक पर्यटन आकर्षण बन चुकी है. कई लोग सिर्फ इसे देखने और इसकी चौड़ाई मापने के लिए यहां पहुंचते हैं.
कुछ लोग तो इसे दुनिया की सबसे छोटी प्राकृतिक चुनौती भी कहते हैं, जहां छलांग लगाकर नदी पार करना एक मजेदार अनुभव बन जाता है.
Published at : 06 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Hualai River Narrowest River China Narrow River

