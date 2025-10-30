हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Captain Salary: टेस्ट-वनडे या टी-20, भारत की किस टीम के कप्तान को मिलती है सबसे ज्यादा फीस?

Indian Captain Salary: टेस्ट-वनडे या टी-20, भारत की किस टीम के कप्तान को मिलती है सबसे ज्यादा फीस?

Indian Captain Salary: क्या आप जानते हैं कि भारत में क्रिकेट के टेस्ट, वनडे या फिर टी20 के लिए कप्तानों को कितनी सैलरी दी जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Indian Captain Salary: क्या आप जानते हैं कि भारत में क्रिकेट के टेस्ट, वनडे या फिर टी20 के लिए कप्तानों को कितनी सैलरी दी जाती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Indian Captain Salary: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है. जब भी बात भारतीय क्रिकेट टीम की आती है तो प्रशंसक अक्सर इस बात को मान लेते हैं कि शायद कप्तानों को बाकी खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता होगा. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच और साथ ही यह भी कि टेस्ट, वनडे या फिर टी20 के लिए, कौन से प्रारूप में कप्तान को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है.

हर साल बीसीसीआई खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन और टीम के लिए उनके मूल्य के आधार पर चार ग्रेड में बांटता है. यह चार ग्रेड होते हैं ए+, ए, बी और सी. यह ग्रेड खिलाड़ियों को खेले गए मैचों की संख्या की परवाह किए बिना मिलने वाले निश्चित वार्षिक वेतन को निर्धारित करते हैं.
रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ए+ ग्रेड में आते हैं. इन खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं. ये भारत के स्टार खिलाड़ी हैं जो सभी प्रारूपों में जरूरी हैं.
ए ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं. इस ग्रेड में वे क्रिकेटर शामिल होते हैं जो नियमित रूप से कम से कम एक प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हर मैच में हिस्सा नहीं ले सकते.
बी ग्रेड के खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए मिलते हैं और सी ग्रेड के खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए. इस श्रेणी में युवा खिलाड़ी, बैकअप खिलाड़ी या फिर एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलाव करने वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं.
आपको बता दें कि बीसीसीआई वेतन का निर्धारण सिर्फ केंद्रीय अनुबंध ग्रेड और हर मैच के शुल्क के आधार पर करता है. इसका कप्तानी की भूमिका से कोई लेना-देना नहीं होता. इसका मतलब है कि कप्तान टीम की कप्तानी के लिए कोई अतिरिक्त कमाई नहीं करते. उनका वेतन उनके अनुबंध ग्रेड के बाकी खिलाड़ियों के समान ही रहता है.
अपने वार्षिक वेतन के अलावा खिलाड़ी को हर अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए फीस दी जाती है. टेस्ट मैच में लंबी अवधि की वजह से सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, जो है 15 लाख रुपए प्रति मैच. इसी के साथ वनडे के लिए खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए दिए जाते हैं और टी20 के लिए 3 लाख प्रति मैच.
Published at : 30 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Photo Gallery

