आपको बता दें कि बीसीसीआई वेतन का निर्धारण सिर्फ केंद्रीय अनुबंध ग्रेड और हर मैच के शुल्क के आधार पर करता है. इसका कप्तानी की भूमिका से कोई लेना-देना नहीं होता. इसका मतलब है कि कप्तान टीम की कप्तानी के लिए कोई अतिरिक्त कमाई नहीं करते. उनका वेतन उनके अनुबंध ग्रेड के बाकी खिलाड़ियों के समान ही रहता है.