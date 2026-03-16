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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली मेट्रो बना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किंग, 2025 में इतने करोड़ यात्रियों की लाइफलाइन बन तोड़ा रिकॉर्ड

दिल्ली मेट्रो बना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किंग, 2025 में इतने करोड़ यात्रियों की लाइफलाइन बन तोड़ा रिकॉर्ड

दिल्ली मेट्रो रोजाना औसतन 64 लाख से ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरी है. यह अब दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क का संचालन कर रही है. आइए जानें 2025 में यह कितने यात्रियों की लाइफलाइन बनी.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Mar 2026 06:03 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साल 2025 में एक ऐसा आंकड़ा छुआ है जिसने सार्वजनिक परिवहन के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली मेट्रो ने कुल 235.8 करोड़ यात्री यात्राएं दर्ज कीं. यह आंकड़ा 2024 के 223.5 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है. इसका मतलब यह है कि दिल्ली मेट्रो अब न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणालियों में से एक बन चुकी है.

दैनिक औसत और जनता की बढ़ती निर्भरता

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साल 2025 में दिल्ली मेट्रो में हर दिन औसतन 64.6 लाख लोगों ने सफर किया है. 2024 में यह औसत 62.3 लाख प्रतिदिन था. यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि दिल्ली-एनसीआर की जनता अब निजी वाहनों के बजाय मेट्रो पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है. पिछले दो सालों में कई बार ऐसा हुआ जब महज कुछ ही दिनों के अंतराल में सबसे ज्यादा यात्री सफर करने के रिकॉर्ड बार-बार टूटे हैं.

ड्राइवरलेस तकनीक में भारत का वैश्विक दबदबा

तकनीकी मोर्चे पर दिल्ली मेट्रो ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. पिंक लाइन (71.5 किमी) और मैजेंटा लाइन (49 किमी) के विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो अब दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम में शामिल हो गई है. भारत की यह पहली चालक रहित मेट्रो तकनीक अब 120 किलोमीटर से अधिक के दायरे में काम कर रही है, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है.

कोरोना के पहले से भी आगे निकली रफ्तार

अगर हम ऐतिहासिक तुलना करें, तो दिल्ली मेट्रो ने 2023 में पहली बार 200 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया था. यह मील का पत्थर इसलिए बड़ा था, क्योंकि इसने कोरोना काल से पहले के रिकॉर्ड (2019 में 184 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था. 2022 में यह संख्या केवल 149 करोड़ थी, जिससे पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में मेट्रो ने लगभग 58% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है.

नेटवर्क विस्तार और पिंक-मैजेंटा लाइन का योगदान

इस भारी भीड़ और सफलता का मुख्य कारण मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार है. पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के नए गलियारों के पूरी तरह चालू होने से दिल्ली मेट्रो का चालक रहित नेटवर्क 100 किमी की सीमा को पार कर गया है. कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों के लिए इंटरचेंज आसान हुए हैं और यात्रा का समय घटा है, जो इस रिकॉर्ड तोड़ संख्या का सबसे प्रमुख कारण बना है.

यह भी पढ़ें: भारत में कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनका कहां-कहां और कितना होता है इस्तेमाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 06:03 PM (IST)
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Delhi Metro Delhi Metro Pink Line DMRC Passenger Journey
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