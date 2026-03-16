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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने साल 2025 में एक ऐसा आंकड़ा छुआ है जिसने सार्वजनिक परिवहन के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली मेट्रो ने कुल 235.8 करोड़ यात्री यात्राएं दर्ज कीं. यह आंकड़ा 2024 के 223.5 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है. इसका मतलब यह है कि दिल्ली मेट्रो अब न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणालियों में से एक बन चुकी है.

दैनिक औसत और जनता की बढ़ती निर्भरता

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साल 2025 में दिल्ली मेट्रो में हर दिन औसतन 64.6 लाख लोगों ने सफर किया है. 2024 में यह औसत 62.3 लाख प्रतिदिन था. यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि दिल्ली-एनसीआर की जनता अब निजी वाहनों के बजाय मेट्रो पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है. पिछले दो सालों में कई बार ऐसा हुआ जब महज कुछ ही दिनों के अंतराल में सबसे ज्यादा यात्री सफर करने के रिकॉर्ड बार-बार टूटे हैं.

ड्राइवरलेस तकनीक में भारत का वैश्विक दबदबा

तकनीकी मोर्चे पर दिल्ली मेट्रो ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है. पिंक लाइन (71.5 किमी) और मैजेंटा लाइन (49 किमी) के विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो अब दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम में शामिल हो गई है. भारत की यह पहली चालक रहित मेट्रो तकनीक अब 120 किलोमीटर से अधिक के दायरे में काम कर रही है, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है.

कोरोना के पहले से भी आगे निकली रफ्तार

अगर हम ऐतिहासिक तुलना करें, तो दिल्ली मेट्रो ने 2023 में पहली बार 200 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया था. यह मील का पत्थर इसलिए बड़ा था, क्योंकि इसने कोरोना काल से पहले के रिकॉर्ड (2019 में 184 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था. 2022 में यह संख्या केवल 149 करोड़ थी, जिससे पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में मेट्रो ने लगभग 58% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है.

नेटवर्क विस्तार और पिंक-मैजेंटा लाइन का योगदान

इस भारी भीड़ और सफलता का मुख्य कारण मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार है. पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन के नए गलियारों के पूरी तरह चालू होने से दिल्ली मेट्रो का चालक रहित नेटवर्क 100 किमी की सीमा को पार कर गया है. कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों के लिए इंटरचेंज आसान हुए हैं और यात्रा का समय घटा है, जो इस रिकॉर्ड तोड़ संख्या का सबसे प्रमुख कारण बना है.

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